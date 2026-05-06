فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، حدود ساعت ۹ صبح به وقت شرق آمریکا (۴:۳۰ عصر به وقت ایران) یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که قصد حرکت به سوی یکی از بنادر ایران داشت، با هدف قرار دادن سکان آن از ادامه مسیر بازداشتند.

سنتکام این نفتکش را «ام‌تی حسنا» معرفی کرد و نوشت نیروهای آمریکایی هنگام عبور این شناور از آب‌های بین‌المللی در خلیج عمان، چندین هشدار صادر کردند و به آن اطلاع دادند که در حال نقض محاصره آمریکا است.

در این بیانیه آمده است: «پس از آن‌که خدمه حسنا به هشدارهای مکرر عمل نکردند، نیروهای آمریکایی با شلیک چند گلوله از توپ ۲۰ میلی‌متری یک جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت نیروی دریایی آمریکا، که از ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن به پرواز درآمده بود، سکان این نفتکش را از کار انداختند. حسنا دیگر به سوی ایران در حرکت نیست.»

سنتکام در پایان تاکید کرد: «محاصره آمریکا علیه کشتی‌هایی که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آنها را دارند، همچنان به‌طور کامل برقرار است. نیروهای سنتکام به اقدام سنجیده و حرفه‌ای خود برای تضمین رعایت این محاصره ادامه می‌دهند.»