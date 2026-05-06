بقایی همزمان با بررسی طرح واشینگتن از سوی تهران: مذاکره نه دیکته است، نه فریب و اجبار
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحولات مربوط به مذاکرات، گفت مفهوم «مذاکرات» مستلزم تلاشی واقعی برای مشارکت در گفتوگوها با هدف حل اختلاف است.
او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به حکم اول آوریل ۲۰۱۱ دیوان بینالمللی دادگستری استناد کرد و نوشت که مذاکرات باید بر پایه «حسن نیت» انجام شود.
او افزود: «مذاکرات» نه به معنای «مناقشه» است و نه «دیکته»، «فریب»، «اخاذی» یا «اجبار».
در حالیکه مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که مشغول بررسی تازهترین طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ هستند، بقایی در این پست تاکید کرد که هرگونه گفتوگو برای حل اختلاف، زمانی میتواند مذاکره تلقی شود که طرفها با نیت واقعی برای رسیدن به راهحل در آن مشارکت کنند.