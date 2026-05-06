دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در ۲۴ ساعت گذشته گفت‌وگوهای «بسیار خوبی» با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته است و افزود دستیابی به توافق، بسیار محتمل است.

او در این جلسه که عصر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت به وقت شرق آمریکا در حاشیه دیدار با رزمی‌کاران یواِف‌سی، در کاخ سفید برگزار شد بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

او هنگام ترک مراسم، در برابر پرسشی درباره دریافت اورانیوم غنی‌شده از ایران گفت: «ما به آن دست خواهیم یافت.» سپس در پاسخ به این سوال که ایالات متحده چطور این کار را انجام می‌دهد، تکرار کرد: «ما به آن دست خواهیم یافت.»