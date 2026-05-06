دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری پی‌بی‌اس نسبت به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ابراز خوش‌بینی کرد و با اشاره به اینکه ممکن است این توافق پیش از سفر هفته آینده‌اش به چین حاصل شود، افزود بعید است نمایندگان دولت را به مذاکرات بفرستد.

ترامپ چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در یک مصاحبه تلفنی به این رسانه گفت: «احساس می‌کنم به دستیابی به توافق نزدیک شده‌ایم. اما پیش‌تر هم درباره آنها چنین احساسی داشتم، پس خواهیم دید چه می‌شود.»

او به لیز لَندرز، خبرنگار پی‌بی‌اس گفت: «اگر به توافق نرسیم، باید برگردیم و آنها را به‌شدت بمباران کنیم.»

این تماس چند ساعت پس از آن انجام شد که ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از «توقف» ماموریت اسکورت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر داد.