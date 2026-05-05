در تازه‌ترین تحولات مربوط به تنگه هرمز، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند که در آن، جمهوری اسلامی در صورت ادامه حملات به کشتی‌ها، به اعمال تحریم‌ یا حتی اقدامات اجرایی تهدید شده است.

در این طرح از تهران خواسته شده محل مین‌های دریایی را اعلام کند تا امنیت کشتیرانی در این آبراه حیاتی تضمین شود.

همچنین در متن پیش‌نویس تاکید شده است که ایران باید «بی‌درنگ» در تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور انسانی در تنگه مشارکت کند و امکان تسهیل انتقال کمک‌های حیاتی، کود و سایر کالاها را فراهم آورد.

این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده است و می‌تواند قابلیت اجرایی، از جمله اقدام نظامی، داشته باشد، هشدار می‌دهد در صورت پایبند نبودن حکومت ایران به مفاد قطعنامه، «اقدامات موثر متناسب با شدت وضعیت، از جمله تحریم‌ها» اعمال خواهد شد.

در متن این پیش‌نویس همچنین بر حق همه کشورها برای دفاع از کشتی‌های خود در برابر حملات و تحریک‌های جمهوری اسلامی تاکید و از دیگر کشورها خواسته شده با «پرداخت عوارض عبور» به جمهوری اسلامی به این حکومت کمک نکنند.

این پیش‌نویس در حالی ارائه شده که دولت آمریکا روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت اعلام کرد طرحی با عنوان «پروژه آزادی» را برای هدایت امن کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز می‌کند. مقام‌های آمریکایی این اقدام را «انسان‌دوستانه» توصیف کرده و هشدار داده‌اند هرگونه اخلال در آن با «پاسخی قاطع» مواجه خواهد شد.

پیش‌تر نیز تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای با هدف بازگشایی تنگه هرمز، مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان از آن عبور می‌کند با وتوی روسیه و چین ناکام ماند.