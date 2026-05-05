شاهزاده رضا پهلوی: خاورمیانه در یک نقطه عطف سرنوشتساز قرار دارد
شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس در پیامی خطاب به کشورهای عربی منطقه اعلام کرد خاورمیانه در یک نقطه عطف سرنوشتساز قرار دارد.
شاهزاده رضا پهلوی افزود: دو مسیر پیشروی منطقه قرار دارد؛ نخست ادامه بقای جمهوری اسلامی در قدرت که به گفته او به تداوم خشونت و جنایت علیه مردم ایران و منطقه منجر خواهد شد، و دوم مسیری که به باور او از مردم ایران برای بازپسگیری کشورشان از یک نظام فاقد مشروعیت حمایت میکند و میتواند زمینهساز «بازگشت صلح و ثبات به منطقه» شود.