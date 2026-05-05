بر اساس این گزارش، آنتونیو رودیگر در ماه آوریل در رختکن تمرین با یکی از بازیکنان درگیر شد و بعدا بابت رفتارش عذرخواهی کرد. همچنین پیش از دیدار برابر رئال بتیس، امباپه در تمرین با یکی از اعضای کادر فنی بر سر اعلام آفساید دچار تنش شد.

با اینکه این اتفاقات در فوتبال حرفه‌ای غیرمعمول نیست و گزارشی از برخورد انضباطی منتشر نشده، اما این درگیری‌ها به تشدید فضای منفی در تیم منجر شده است.

همزمان، برخی در داخل باشگاه از رفتار امباپه، از جمله سفر او با دوست‌دخترش به ایتالیا در دوره مصدومیت، انتقاد کرده‌اند. اکنون توجه‌ها به وضعیت این مهاجم برای حضور در دیدار حساس برابر بارسلونا معطوف شده است.