امارات: «حق کامل و مشروع» ما برای پاسخگویی به حملات محفوظ است
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد که حملات روز سهشنبه یک تشدید جدی تنش به شمار میرود و تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور محسوب میشود.
این وزارتخانه افزود که امارات «حق کامل و مشروع» خود برای پاسخگویی را محفوظ میدارد.
عصر دوشنبه، امارات اعلام کرده بود که پدافندهای هواییاش در حال مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی و آتشنشانان در حال مهار آتشسوزی در یک منطقه صنعت نفت هستند.
این آتشسوزی در پی یک حمله پهپادی رخ داده بود که مقامات گفته بودند منشأ آن ایران بوده است.