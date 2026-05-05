ترامپ: ایرانیها به این دلیل اعتراض نمیکنند که سلاح ندارند
دونالد ترامپ رییسجمهور ایالات متحده سهشنبه گفت ایرانیها بهدلیل نداشتن سلاح اعتراض نمیکنند و استدلال کرد که حتی جمعیتهای بزرگ نیز قادر نخواهند بود در برابر سرکوبهای مسلحانه مقاومت کنند.
ترامپ در دفتر بیضی در پاسخ به خبرنگاران درباره تاثیر احتمالی مسلح شدن معترضان ایرانی گفت: «آنها هیچ سلاحی ندارند. ممکن است ۲۰۰ هزار نفر اعتراض کنند، اما اگر چند نفر مسلح شروع به شلیک کنند، وقتی میبینید یکی پس از دیگری میافتند و شما سلاحی ندارید...»
ترامپ همچنین مدعی شد: «ماه گذشته ۴۲ هزار نفر را کشتند؛ ۴۲ هزار معترض غیرمسلح.»
او در ادامه به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و گفت پس از آنکه معترضان هدف گلوله قرار گرفتند، جمعیتهای بزرگ متفرق شدند.
رییسجمهور آمریکا، درباره جمهوری اسلامی گفت: «اکنون ایران در تلاش برای بقا است.»
ترامپ درباره افزایش قیمت سوخت نیز گفت: «افزایش قیمت سوخت بهای کوچکی است که باید پرداخت.»