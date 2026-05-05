واکنشها به آتشسوزی در یک کشتی کرهای در تنگه هرمز
وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد مقامها در حال بررسی علت وقوع انفجار و آتشسوزی در یک کشتی تجاری متعلق به این کشور در آبهای منطقه هستند.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
علیرضا عباسی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «یکی از مزیتهای بزرگ کشور ما قرارگیری در موقعیت جغرافیایی با آبوهوای مناسب است که امکان تولید بسیاری از کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را بهصورت چهارفصل فراهم کرده است.»
او افزود: «ما در کشور بازه زمانی ۶ ماههای برای برداشت گندم داریم. سال جاری اگر با آفت یا بیماری غیرمنتظرهای مواجه نشویم، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم تولیدی تحویل دولت خواهد شد.»
عباسی ادامه داد: «با توجه به تامین بیش از ۹۰ درصد نیازها در داخل، محاصره دریایی ارتش آمریکا در این بخش تاثیری ندارد. دشمن در برابر بستن تنگه هرمز و توقف صادرات نفت، انرژی و کود شیمیایی بسیار آسیبپذیرتر از ماست.»
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد بهدلیل اختلال در تنگه هرمز و افزایش نگرانیهای امنیتی، صدها کشتی سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در نزدیکی دبی تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از شناورها از تردد در این آبراه راهبردی خودداری کردهاند.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، حملات به امارات متحده عربی را محکوم کرد و گفت هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختها غیرقابل قبول است.
او اضافه کرد: «با همبستگی قاطع در کنار امارات متحده عربی هستیم و از حل مسالمتآمیز مسائل از طریق گفتوگو و دیپلماسی حمایت میکنیم.»
مودی همچنین تاکید کرد عبور امن شناورها از تنگه هرمز برای صلح و امنیت انرژی، موضوعی حیاتی است.
در ادامه لفاظیهای تهدیدآمیز مقامهای جمهوری اسلامی، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت شلیک همزمان ۱۶ فروند موشک «سجیل» با سرجنگی ۱.۵ تنی، به اندازه یک «بمب اتمی تاکتیکی» اثرات تخریبی دارد.
او افزود موشک «رستاخیز» تاکنون بهطور گسترده به کار گرفته نشده است و «بهموقع» وارد عرصه خواهد شد.
انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، گفت جمهوری اسلامی طرف مهاجم، مسئول تشدید بحران در خلیج فارس و «منبع تهدید برای امنیت و ثبات» آن است.
او افزود: «پیامهای همبستگی منطقهای و بینالمللی با امارات متحده عربی را ارج مینهیم. این مواضع حمله جمهوری اسلامی را محکوم میکند و بر پایبندی به نظم مبتنی بر ارزشها و مسئولیت تاکید دارد.»