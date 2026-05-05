نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، حملات به امارات متحده عربی را محکوم کرد و گفت هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌ها غیرقابل قبول است.

او اضافه کرد: «با همبستگی قاطع در کنار امارات متحده عربی هستیم و از حل مسالمت‌آمیز مسائل از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت می‌کنیم.»

مودی همچنین تاکید کرد عبور امن شناورها از تنگه هرمز برای صلح و امنیت انرژی، موضوعی حیاتی است.