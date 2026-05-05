رییس قوه قضاییه: دشمن بر افزایش فشار اقتصادی بر مردم متمرکز شده است
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت: «الان در زمان جنگ و محاصره هستیم. دشمن بهشدت بر فشار اقتصادی بر مردم تمرکز کرده است.»
او اضافه کرد: «دشمن هدفش شکستن کمر اقتصادی کشور است. باید دشمن را در این جبهه خلع سلاح کنیم.»
رییس قوه قضاییه تهدید کرد: «قطعا با عناصری که بخواهند از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و به احتکار و گرانفروشی مبادرت ورزند و یا کالاهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته را وارد بازار کنند، وفق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.»