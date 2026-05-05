عضو کمیسیون انرژی مجلس: از «مدیریت» تنگه هرمز کوتاه نمیآییم
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد کنترل راهبردی تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی از «حساسترین و کلیدیترین» مباحث ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس است و تهران از «مدیریت» این گذرگاه کوتاه نخواهد آمد.
او «راهزنی دریایی» آمریکا را عامل تشدید بحران انرژی جهانی، افزایش قیمت نفت و گاز و بالا رفتن هزینه مواد شیمیایی، کود و مواد اولیه صنایع دانست.
بهرامی افزود در صورت ادامه روند کنونی، احتمال بستن تنگه بابالمندب به دست حوثیهای یمن بالا ارزیابی میشود.