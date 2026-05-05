سازمان یهودی «شومریم» از آتشافروزی عمدی در کنیسهای متروکه در لندن خبر داد و اعلام کرد نیروهای آتشنشانی بامداد سهشنبه ۱۵ اردیبهشت به محل حادثه در منطقه E1 اعزام شدند.
به گفته این سازمان، بررسیهای اولیه تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میدهد که این آتشسوزی بهصورت عمدی ایجاد شده است.
شومریم افزود ماموران پلیس ضد تروریسم بریتانیا با همکاری نیروهای پلیس متروپولیتن لندن و واحدهای محلی، تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردهاند.
این سازمان یهودی همچنین از افزایش ماموریتهای گشتزنی خود خبر داد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.
شومریم شبکهای از گروههای داوطلب نگهبانی محلی در جوامع یهودی است که در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا فعالیت دارد و با گشتزنی، اطلاعرسانی به پلیس و واکنش سریع، به تقویت امنیت محلی کمک میکند.