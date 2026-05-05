عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: با توجه به تامین داخلی ۹۰ درصد نیازها، محاصره دریایی بیاثر است
علیرضا عباسی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «یکی از مزیتهای بزرگ کشور ما قرارگیری در موقعیت جغرافیایی با آبوهوای مناسب است که امکان تولید بسیاری از کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را بهصورت چهارفصل فراهم کرده است.»
او افزود: «ما در کشور بازه زمانی ۶ ماههای برای برداشت گندم داریم. سال جاری اگر با آفت یا بیماری غیرمنتظرهای مواجه نشویم، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم تولیدی تحویل دولت خواهد شد.»
عباسی ادامه داد: «با توجه به تامین بیش از ۹۰ درصد نیازها در داخل، محاصره دریایی ارتش آمریکا در این بخش تاثیری ندارد. دشمن در برابر بستن تنگه هرمز و توقف صادرات نفت، انرژی و کود شیمیایی بسیار آسیبپذیرتر از ماست.»