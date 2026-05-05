شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از تشدید بحران اقتصادی، گرانی مواد غذایی و دارو، و ادامه قطعی اینترنت انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از این پیامها آمده است:
- «با این گرونی نمیدونیم چهجوری میتونیم ادامه بدیم. دیروز ۲ تا سوسیس خریدم، شد ۱۰۰ هزار تومان.»
- «قیمت انسولین لانتوس قبل جنگ ۲۰۵ هراز تومان بود، الان ۷۰۰ هزار تومان شده. استامینوفن کدئین پیدا نمیشه.»
- «کارخانجات شیشه قزوین و شیشه فلوت فارسجین هنوز حقوق اسفند را پرداخت نکردهاند و بیمه تکمیلی هم قطع است.»
- «دانشآموز پایه نهم هستم. بهسختی تونستم وصل بشم. مدارس مجازی برگزار میشه. دبیرها کمکاری میکنن. بستر مناسب برای تدریس وجود نداره. حدود ۳ هفته شاد بهکل برای من قطع بود. وضعیت امتحانات نهایی رو هواست.»