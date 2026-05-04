اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «عامل اصلی انسداد در تمامی فرآیندهای دیپلماتیک، عملکرد مخرب و پیمانشکنیهای مستمر ایالات متحده است.»
بقایی اضافه کرد: «با هیات حاکمه فعلی آمریکا، هیچ روند دیپلماتیکی بهدلیل فقدان اراده صادقانه در طرف مقابل به نتیجه نرسیده است.»
او جمهوری اسلامی را «ابرقدرت» خواند و ادامه داد: «در این مرحله درباره هیچ چیز دیگری جز توقف و خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.»
بقایی همچنین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، را به اتخاذ مواضع «متناقض» متهم کرد و افزود او با وجود «مشاهده مستقیم کارشکنیهای آمریکا و تجاوزات نظامی این کشور در حین مذاکرات» همچنان به «تکرار گزارههای ناصواب» علیه جمهوری اسلامی میپردازد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به «پروژه آزادی» ترامپ برای کمک به شناورهای گرفتار در تنگه هرمز گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میدانند چگونه به تهدیدات آمریکا پاسخ دهند.
او جمهوری اسلامی را «پاسدار و نگهبان» تنگه هرمز خواند و افزود: «کشتیها، صاحبان کشتیها و شرکتهای کشتیرانی بهخوبی میدانند که اطمینان از امنیت و ایمنیشان مستلزم هماهنگی با مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی است.»
بقایی با اشاره به رایزنیهای دیپلماتیک تهران و واشینگتن گفت جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به پیشنهاد اخیر خود را از طریق پاکستان دریافت کرده است.
او ادامه داد: «آمریکا عادت زیادهخواهی و مطالبات نامعقول خود را بهراحتی ترک نمیکند.»
بقایی اضافه کرد: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای اروپایی با شجاعت، پیامدهای تبعیت از سیاستهای غیرقانونی آمریکا را مورد بازنگری قرار دهند.»
پل گریفیث، مدیرعامل فرودگاههای دبی، اعلام کرد تقاضا برای سفر از طریق دبی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و با بازگشت کامل فضای هوایی امارات متحده عربی به وضعیت عادی، عملیات و پروازها متناسب با ظرفیت مسیرها در حال افزایش است.
او گفت فرودگاه بینالمللی دبی در موقعیت مناسبی قرار دارد تا بهصورت تدریجی ظرفیت خود را افزایش دهد.
گریفیث افزود از زمان آغاز جنگ ایران، فرودگاه بینالمللی دبی و فرودگاه بینالمللی آل مکتوم در مجموع بیش از ۶ میلیون مسافر، ۳۲ هزار پرواز و ۲۱۳ هزار تُن بار را جابهجا کردهاند.
علی جعفریآذر، نایبرییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از فیلترینگ و فروش همزمان فیلترشکن گفت این وضعیت شبیه آن است که دزدی را جرم اعلام کنیم، اما ابزار آن را در اختیار مردم بگذاریم.
او افزود راهکار اصلی، قانونمند کردن فضا و احراز هویت فعالان است تا ضمن حفظ دسترسی به اینترنت، از «سوءاستفادهها» جلوگیری شود.
اینتر میلان بار دیگر فاتح ایتالیا شد. نراتزوری با پیروزی ۲-۰ مقابل پارما در ورزشگاه سنسیرو، بیستویکمین قهرمانی خود را در سریآ، سه هفته زودتر از پایان فصل جشن گرفت. این قهرمانی داستانی از سقوط به چاه ناامیدی و صعود دوباره به اوج قدرت بود.
فصل برای اینتر سیاه شروع شد. تیم در سه هفته اول دو بار شکست خورد و در لیگ قهرمانان نیز مقابل پاریسنژرمن تحقیر شد.
خروج ناگهانی اینزاگی و انتخاب کریستین چیوو، مدافع سابق این تیم، در ابتدا تصمیمی عجولانه به نظر میرسید. منتقدان فکر میکردند چیوو فقط یک «پزشک خانواده» برای درمان موقت است، اما او ثابت کرد که یک رهبر واقعی است.
چیوو تیمی را که دچار افسردگی ورزشی شده بود، دوباره متحد کرد و به آنها یاد داد چگونه برای رسیدن به اهداف خود بجنگند.
استراتژی هوشمندانه و ثبات مدیریتی
اینتر در این فصل یاد گرفت چگونه «حسابگر» باشد. آنها در بازیهای بزرگ گاهی امتیاز از دست دادند، اما در برابر تیمهای کوچکتر هیچ اشتباهی نکردند.
پیروزیهای متوالی در ماههای ژانویه و فوریه، فاصله آنها را با رقبا زیاد کرد. در این میان، نقش مدیریت باشگاه بسیار پررنگ بود.
آنها با حفظ آرامش و حمایت از پروژه چیوو، اجازه ندادند سونامی ناامیدی باشگاه را غرق کند.
ماروتا، مدیر باتجربه اینتر، توانست برای سومین بار با سه مربی مختلف، اسکودتو را برای این باشگاه به ارمغان بیاورد.
درخشش ستارهها در شب قهرمانی
در بازی سرنوشتساز مقابل پارما، مارکوس تورام در وقتهای تلفشده نیمه اول قفل دروازه را باز کرد.
در نیمه دوم، هنریک مخیتاریان روی پاس لائوتارو مارتینز گل دوم را زد تا جشن ۷۴ هزار هوادار در سنسیرو تکمیل شود.
لائوتارو، بارلا، چالهاناوغلو و دیمارکو ستارههای کلیدی این فصل بودند که با تکیه بر تجربه خود، اینتر را به سمت قهرمانی هدایت کردند.
جشن و پایکوبی در خیابانهای میلان
ساعت ۲۲:۴۰ سوت پایان بازی به صدا درآمد و میلان به رنگ آبی و مشکی درآمد. بازیکنان روی زمین چمن به رقص و پایکوبی پرداختند و هواداران با پیراهنهایی که عدد ۲۱ روی آن نقش بسته بود، پیروزی را جشن گرفتند.
پس از خروج از ورزشگاه، نوبت به میدان «دومو» رسید. بازیکنان تا ساعت ۲ بامداد از تراسهای میدان با سیل خروشان هواداران همخوانی کردند. میلان پس از دو سال دوباره طعم شیرین قهرمانی ایتالیا را چشید.
سخنان فروتنانه سرمربی
کریستین چیوو که اکنون نامش در کنار بزرگانی چون مورینیو بهعنوان مربیانی که در سال اول قهرمان شدهاند قرار گرفته، جشن خود را به شکلی متفاوت برگزار کرد.
او پس از بازی به رختکن رفت تا در آرامش سیگار بکشد.
چیوو در کنفرانس خبری گفت: «این قهرمانی متعلق به پسران من و مربیان قبلی است که زیرساختها را ساختند. من فقط سعی کردم همدل باشم و غرورم را کنار بگذارم.»
اینتر حالا پس از این قهرمانی، خود را برای فینال کوپا ایتالیا آماده میکند، در حالی که رقبای سنتی مثل میلان و یوونتوس، فصلی ناامیدکننده را پشت سر گذاشتند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت زمان اعلام برنامه خروج ۵ هزار نیروی آمریکایی از آلمان «غافلگیرکننده» بود.
او افزود این اقدام نشان میدهد اروپا باید تلاشهای خود را برای تقویت نقش و توانمندیهایش در چارچوب ناتو افزایش دهد.