حمله موشکی حزبالله به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای حزبالله یک موشک هدایتشونده ضدزره به سوی نظامیان اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان شلیک کردند.
ارتش اسرائیل افزود این حمله تلفات جانی در پی نداشت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای حزبالله یک موشک هدایتشونده ضدزره به سوی نظامیان اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان شلیک کردند.
ارتش اسرائیل افزود این حمله تلفات جانی در پی نداشت.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، با انتقاد از مذاکرات مستقیم دولت لبنان و اسرائیل اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی تنها از مذاکرات غیرمستقیم حمایت میکند؛ مذاکراتی که به گفته او در توافق آتشبس به نتیجه رسید.
او افزود: «اسرائیل حتی یک گام از توافق آتشبس را اجرا نکرده و آن را بیش از ۱۰ هزار بار نقض کرده است.»
قاسم ادامه داد مذاکرات مستقیم دولت لبنان و اسرائیل «امتیازی غیرضروری و در خدمت نتانیاهو و ترامپ پیش از انتخابات» است.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی، تاکید کرد هیچ کشوری نباید اجازه کنترل تنگه هرمز را داشته باشد.
او گفت برای ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج فارس، باز ماندن تنگه هرمز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از مسدود شدن دوباره آن در آینده جلوگیری شود.
المزروعی افزود امارات «در فضایی مثبت» از اوپک و اوپکپلاس خارج شد و همچنان به همکاری با کشورهای عضو ادامه خواهد داد.
پیشتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به خروج امارات از اوپک گفت: «اینکه کشوری بخواهد بهعنوان واکنش منفی یا انتقامجویانه از منطقه یا از کشورهای عضو اوپک رفتاری انجام دهد، به هیچ عنوان سازنده نیست.»
دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا از دوشنبه طرحی را با عنوان «پروژه آزادی» برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز آغاز میکند.
مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، از این طرح میگوید.
همزمان با افزایش آمار اعدامهای فراقضایی در جمهوری اسلامی، گروهی از ایرانیان در لسآنجلس با برگزاری تجمع و روشن کردن شمع، یاد قربانیان را گرامی داشتند و مخالفت خود را با سرکوب و کشتار اعلام کردند.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
تهران به نیروهای آمریکایی هشدار داد از تنگه هرمز دور بمانند. این هشدار پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از طرحی برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
همزمان، تنشها بر سر امنیت کشتیرانی و مذاکرات متوقفشده ادامه دارد.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.