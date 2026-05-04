او با شلیک مستقیم گلوله جنگی به ناحیه قلب هدف قرار گرفت و سپس با کمک مردم به بیمارستان میلاد منتقل شد اما به دلیل گفته پزشکان، در همان زمان اصابت جان خود را از دست داده بود.

اسماعیل بیگی سال‌ها در کارهای عام‌المنفعه و کمک به نیازمندان مشارکت می‌کرد.

خانواده پیکر او را با امضای تعهدنامه‌های مختلف و پس از یک هفته تحویل گرفتند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.