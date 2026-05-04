سخنگوی سپاه پاسداران: شناورهای متخلف در تنگه هرمز «با قدرت» متوقف خواهند شد
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در واکنش به تحولات اخیر اعلام کرد: «هیچ تغییری در روند مدیریت تنگه هرمز ایجاد نشده است.»
او گفت: «هرگونه تحرک دریایی شناورهای غیرنظامی و تجاری که منطبق با پروتکلهای ترانزیتی صادره از سوی نیروی دریای سپاه باشد و از مسیر مشخصشده با هماهنگی صورت گیرد، دارای امنیت و سلامت خواهد بود.»
محبی تهدید کرد: «سایر تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه خواهند شد. شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد.»