اظهارات نژادپرستانه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس علیه مردم امارات
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در اظهاراتی توهینآمیز گفت: «اماراتیها آدمهای بیریشهای هستند. این کشور ریشهای ندارد. آنها عادت دارند که دوباره به زندگی قبیلهای خود بازگردند.»
او ادامه داد: «در این جنگ، تکنولوژی از امارات گرفته خواهد شد و آنها دوباره به شترسواری روی خواهند آورد.»
خضریان اضافه کرد امارات میکوشد «اقتصاد شیشهای و گلخانهای» خود را در «همراهی» با آمریکا و اسرائیل به پیش ببرد، اما «خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگی آنها پاک خواهد شد».