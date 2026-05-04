نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، با انتقاد از مذاکرات مستقیم دولت لبنان و اسرائیل اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی تنها از مذاکرات غیرمستقیم حمایت می‌کند؛ مذاکراتی که به گفته او در توافق آتش‌بس به نتیجه رسید.

او افزود: «اسرائیل حتی یک گام از توافق آتش‌بس را اجرا نکرده و آن را بیش از ۱۰ هزار بار نقض کرده است.»

قاسم ادامه داد مذاکرات مستقیم دولت لبنان و اسرائیل «امتیازی غیرضروری و در خدمت نتانیاهو و ترامپ پیش از انتخابات» است.