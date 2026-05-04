یک منبع آگاه از شرایط این زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت، لیندزی و کریگ فورمن یکشنبه ۱۳ اردیبهشت برای ملاقات با هم به مسئولان زندان مراجعه کردند، اما به آنها گفته شد به دلیل مصاحبه با بی‌بی‌سی جهانی، سه هفته ممنوع‌الملاقات شده‌اند و حق دیدار با یکدیگر را ندارند.

به گفته این منبع با آغاز شرایط جنگی وضعیت ملاقات زندانیان سیاسی تغییر کرده و اغلب آنها از ملاقات محروم بودند. اما طی دو تا سه هفته اخیر امکان ملاقات کابینی برای برخی زندانیان برقرار شد و کسانی که اعضای خانواده‌شان در اوین زندانی بودند امکان ملاقات بندبه‌بند داشتند.

لیندزی فورمن در این مصاحبه گفته بود: «ترسناک است. وقتی به وضعیتم نگاه می‌کنم می‌گویم خدا را شکر که اینجا بزرگ نشده‌ام. برای ما روزی پایان خواهد یافت، اما برای افرادی که اینجا هستند، شاید هرگز پایانی نباشد.»

کریگ فورمن نیز گفته بود از زمان انتقالش به اوین، چهار هم‌بندی‌اش برای اجرای حکم فراخوانده شدند و روز بعد خبر اعدام‌شان از تلویزیون پخش شد.

۲۹ اسفند ۱۴۰۴، خانواده زوج بریتانیایی اعلام کردند این دو به‌عنوان «سپر انسانی» مورد استفاده قرار گرفته‌اند و از دولت بریتانیا به‌دلیل نبود پیشرفت در روند آزادی آنها انتقاد کردند.

بر اساس این گزارش، انفجاری در نزدیکی زندان اوین موجب شکسته شدن پنجره‌های بند محل نگهداری کریگ فورمن شده و قطعاتی از سقف و دیوار بر سر زندانیانی فرو ریخت که برای در امان ماندن زیر تخت‌ها پناه گرفته بودند.

این دو زندانی بریتانیایی اول اسفند در نامه‌هایی اعلام کردند رفتار دستگاه قضایی حکومت ایران از زمان بازداشت‌شان دست‌کم ناقض هفت اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.

این دو در نامه‌های خود به مواردی از جمله نقض حق حفظ کرامت انسانی، اصل برائت، حق انتخاب وکیل، منع تعقیب بدون دلیل، منع تفتیش عقاید و علنی بودن دادگاه اشاره کرده‌اند.

آنها در این نامه تاکید کردند که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن کریگ ارائه نشده و تنها مدرکی که علیه لیندزی مطرح شده، کارت ورود به «کنفرانس روان‌شناسی مثبت‌گرا اروپا» بوده که نام مردی را نشان می‌دهد که احتمال داشته اهل اسرائیل باشد.

لیندزی فورمن نوشت بارها درباره دیدگاهش درباره اسرائیل و مذهب بازجویی شده و به او گفته شده که یهودی، فمینیست و حامی اسرائیل است و ایران را کشوری «تاریک» می‌داند.

به گفته این زوج، پس از چند ماه با پرواز تجاری از کرمان به تهران منتقل شدند و تصور می‌کردند آزاد خواهند شد، اما پس از پیاده شدن از هواپیما از هم جدا شدند و با چشمان بسته به سلول انفرادی دیگری منتقل شدند.

خانواده لیندزی و کریگ فورمن اعلام کرده بودند این دو نفر به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. این زوج در ابتدای سال ۲۰۲۵ در حین سفر به ایران با موتورسیکلت، دستگیر شدند.