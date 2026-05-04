دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در نشست مربوط به کسب‌وکارهای کوچک در کاخ سفید گفت: «جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

ترامپ درباره عملیات آمریکا در منطقه نیز گفت «اوضاع خیلی خوب پیش می‌رود.»

او افزود: «آن‌ها هیچ نیروی دریایی ندارند، هیچ نیروی هوایی ندارند، هیچ سامانه پدافند هوایی ندارند، هیچ راداری ندارند، هیچ‌چیزی ندارند. در واقع رهبری هم ندارند؛ رهبرانشان هم ظاهرا دیگر نیستند.»

ترامپ تاکید کرد: «نمی‌توانیم اجازه دهیم آن‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، وگرنه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوید که هیچ‌کس باورش را نمی‌کند.»

رییس‌جمهور آمریکا درباره وضعیت بازار انرژی نیز گفت: «قیمت سوخت‌ها به‌محض اینکه این ماجرا تمام شود، به‌سرعت پایین می‌آید.»

او همچنین درباره سفرش به چین گفت: «مشتاق دیدار با شی هستم».