حضور عراقچی در جلسهای با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
رسانههای ایران گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جلسهای با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشهایی از سفرهای اخیرش به کشورهای همسایه ارائه داده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، به نقل از عراقچی گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر مذاکرهای با «دشمن» در حوزه هستهای ندارد و برای هر سناریویی آمادگی دارد. او افزود عراقچی بر لزوم آتشبس در لبنان نیز تاکید کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی شرکت کشتیرانی کرهای اچامام اعلام کرد آتشسوزی در یک کشتی فلهبر متعلق به این شرکت رخ داده است و هنوز مشخص نیست که این آتشسوزی ناشی از حمله بوده یا بر اثر عوامل داخلی ایجاد شده است.
وزارت امور دریایی کره جنوبی اعلام کرد انفجاری در موتورخانه یک کشتی کرهای رخ داده است.
پیشتر کره جنوبی اعلام کرده بود در حال بررسی گزارشهایی است که میگویند یک کشتی با پرچم این کشور در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.
یک مقام دولت سئول به خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی اعلام کرد بر اساس گزارشهای اولیه، هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است، اما دولت در حال «راستیآزمایی و بررسی دقیق واقعیتها» است.
چهارشنبهشب، آلیانتسآرنا میزبان نبردی میان بهترین تیمهای حالحاضر فوتبال جهان است. بایرنمونیخ در حالی به مصاف پاریسنژرمن میرود که شکست ۵-۴ بازی رفت در نیمهنهایی لیگ قهرمانان را در کارنامه دارد.
چشم هواداران بایرن، به ساقهای سه مردی نهفته است که در این فصل، مفهوم خط حمله را در فوتبال اروپا بازتعریف کردهاند.
بایرن تحت هدایت وینسنت کمپانی، با تکیه بر نبوغ هری کین، سرعت لوئیز دیاز و خلاقیت مایکل اولیسه، به رکوردی دست یافته که پیش از این تنها در قلمرو غولهای لالیگا بود.
این سه نفر با عبور از مرز ۱۰۰ گل زده در تمامی رقابتهای این فصل، نخستین مثلث هجومی در قرن ۲۱ هستند که خارج از لیگ اسپانیا به این عدد دست مییابند.
آمادگی انفرادی این بازیکنان خیرهکننده است؛ هری کین در یک فصل رویایی، آمار ۵۴ گل را ثبت کرده و خود را در قامت مدعی اصلی جوایز جهانی قرار داده است.
در کنار او، لوئیز دیاز که با مبلغ ۷۰ میلیون یورو از لیورپول به مونیخ آمد، با تاثیرگذاری مستقیم روی ۳۷ گل شامل ۲۲ گل و ۱۵ پاس گل، بهترین فصل دوران حرفهای خود را سپری میکند.
ضلع سوم این مثلث، مایکل اولیسه، با ۱۸ پاس گل، برترین پاسور در میان پنج لیگ معتبر اروپایی است و با ارسالهای دقیق و مهندسیشده، موتور محرک حملات باواریاییها محسوب میشود.
شاگردان کمپانی با این آمار نهتنها رکورد سال ۱۹۷۲ بایرنِ گرد مولر را شکستهاند، بلکه حتی از آمار تیم فاتح سهگانه ۲۰۲۰ با حضور لواندوفسکی نیز پیشی گرفتهاند.
آنچه این مثلث را مهارناپذیر میکند، مکمل بودن تواناییهای فنی آنهاست.
هری کین به قول لوتار ماتئوس، پست مهاجم نوک را بازتعریف کرده است؛ او با عقبنشینی به میانه زمین و ارسال پاسهای بلند، طراح اصلی حملات است. مایکل اولیسه با نفوذ از سمت راست و حرکت به داخل، فضای لازم را برای استارتهای انفجاری لوئیز دیاز فراهم میکند.
دیاز با غریزه بالای گلزنی و فرارهای عمقی، بعد جدیدی به ضدحملات بایرن داده است، بهطوری که تیم کمپانی اکنون خطرناکترین تیم آلمان در گذار از دفاع به حمله است.
چهارشنبهشب، تمام چشمها به این مثلث دوخته شده تا مشخص شود آیا این تیم میتواند سد دفاعی پاریسیها را بشکند و راهی فینال شود یا خیر.