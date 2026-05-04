اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به «پروژه آزادی» ترامپ برای کمک به شناورهای گرفتار در تنگه هرمز گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می‌دانند چگونه به تهدیدات آمریکا پاسخ دهند.

او جمهوری اسلامی را «پاسدار و نگهبان» تنگه هرمز خواند و افزود: «کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی به‌خوبی می‌دانند که اطمینان از امنیت و ایمنی‌شان مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی است.»

بقایی با اشاره به رایزنی‌های دیپلماتیک تهران و واشینگتن گفت جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به پیشنهاد اخیر خود را از طریق پاکستان دریافت کرده است.

او ادامه داد: «آمریکا عادت زیاده‌خواهی و مطالبات نامعقول خود را به‌راحتی ترک نمی‌کند.»

بقایی اضافه کرد: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای اروپایی با شجاعت، پیامدهای تبعیت از سیاست‌های غیرقانونی آمریکا را مورد بازنگری قرار دهند.»