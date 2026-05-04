شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از وخامت وضعیت اقتصادی در کشور انتقاد کردند. در ادامه، گزیدهای از این پیامها آمده است:
- «از نجفآباد اصفهان پیام میفرستم. توسط پزشک متخصص ویزیت شدم. خدا به پزشک خیر بده، هزینه ویزیت رو کمتر از باقی متخصصین گرفتند. داروهام ۳ قلم بودند. هزینهاش شد ۱.۵ میلیون. کاش تکلیف مردم زودتر مشخص میشد.»
- «از آذربایجان شرقی پیام میدهم. گرانی شدید مرغ، گوشت، پلاستیک و دارو... قیمت یک پاکت چیپس به ۸۰ هزار تومان رسیده و خانوادهها یک تکه ران مرغ را بین ۴ نفر تقسیم میکنند.»
- «الان یک فیله مرغ شده کیلویی تقریبا ۹۰۰ هزار تومن؛ تخم مرغ شونهای ۷۰۰هزار تومن. با این وضعیت دیگه نمیشه.»