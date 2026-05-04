ترامپ عصر دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، درباره «پروژه آزادی» به خبرنگار فاکسنیوز گفت این طرح بهصورت شبانه برای کمک به صدها کشتی گرفتار در خلیج فارس و بیش از ۲۰ هزار ملوان اجرا شده و هدف آن «کمک به بشریت» است.
او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت تهران نسبت به گذشته «منعطفتر» شده و در برابر فشارهای آمریکا، از جمله محاصره بندرها، عقبنشینی نشان میدهد. او این محاصره را «بزرگترین مانور نظامی تاریخ» توصیف کرد.
ترامپ با اشاره به آرایش نظامی آمریکا در منطقه، گفت که جمهوری اسلامی دو مسیر پیش رو دارد: دستیابی به توافق یا از سرگیری عملیات نظامی.
به گفته او، ایالات متحده در سطح جهانی از آمادگی کامل برخوردار است و در صورت لزوم از تمامی ظرفیتهای نظامی خود استفاده خواهد کرد.
رییسجمهوری آمریکا در گفتوگوی تلفنی با تری یینگست، خبرنگار فاکسنیوز که جزییاتی درباره تلاش کشتیهای ایرانی برای خروج از محاصره دریایی ارائه داد.
یینگست در تشریح صحبتهای ترامپ گفت: «رییسجمهور گفت یکی از این کشتیها پس از دریافت چهار هشدار هدف قرار گرفت و متوقف شد؛ اقدامی که به گفته او نشاندهنده جدیت آمریکا در اجرای این محاصره است.»
این خبرنگار افزود: «رییسجمهور تاکید کرد هدف آمریکا توقف کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز نیست، بلکه کمک به عبور امن آنها در شرایط تهدیدآمیز است و کشتیهایی که متوقف میشوند، عمدتا از بندرهای ایران حرکت کردهاند. او در پایان با تاکید بر کنترل عملیاتی آمریکا بر مسیرهای کشتیرانی در منطقه هشدار داد هرگونه تشدید تنش از سوی ایران با پاسخ قاطع واشینگتن روبهرو خواهد شد.»
فرمانده سنتکام:
در همین رابطه، برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز در گفتوگو با خبرنگاران بدون اظهار نظر درباره تداوم آتشبس گفت سپاه پاسداران همچنان در تلاش برای «اخلال» در این عملیات است.
او که دوشنبه ۱۴ فروردین با رسانهها صحبت میکرد، افزود چندین موشک کروز، پهپاد و قایق کوچک به سمت کشتیهای تحت حفاظت آمریکا شلیک شده که همگی خنثی شدهاند.
به گفته وزارت دفاع امارات، سامانههای پدافند هوایی این کشور با ۱۲ موشک بالستیک، سه موشک کروز و چهار پهپاد شلیکشده از سوی ایران مقابله کردند.
به نقل از کوپر، عملیات پروژه آزادی با حضور ۱۵ هزار نیرو، ناوشکنها و بیش از ۱۰۰ هواگرد در جریان است و فرماندهان اختیار کامل برای دفاع دارند.
کوپر همچنین گفت آمریکا بهجای اسکورت سنتی از یک آرایش دفاعی چندلایه استفاده میکند و محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد و «فراتر از انتظار» بوده است.