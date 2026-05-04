به نوشته گلوبو، این حرکت را نیمار بی‌احترامی تلقی کرده است. او سپس از هم‌تیمی‌اش خواسته آرام‌تر بازی کند، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.

در ادامه نیمار در یک صحنه درگیری بدنی با این بازیکن جوان به‌شدت وارد شده و تنش به سرعت بالا گرفته است و به درگیری فیزیکی منجر شده است. یکی از بازیکنانی که صحنه را دیده، بعدا به این رسانه گفته نیمار به روبینیو جونیور سیلی زده است.

حتی پس از تمرین، فضای کمپ، متشنج بوده است. مشاوران روبینیو جونیور از باشگاه توضیح خواسته‌اند، هرچند سیلی را تایید نکرده و اعلام کرده‌اند موکل‌شان درباره این حادثه سکوت خواهد کرد.

گلوبو نوشته که نیمار «با بازیکن جوان صحبت کرده تا بابت رفتار تند خود عذرخواهی کند».

گفته شده این دو پیش از این رابطه نزدیکی داشته‌اند؛ چیزی شبیه رابطه «پدرخوانده و پسرخوانده».

باشگاه سانتوس ظاهرا واکنش فوری‌ به این حادثه نخواهد داشت. سرمربی تیم، کوکا، تایید کرده است که این ستاره در فهرست تیم برای دیدار پیش‌رو برابر رکوئلتا در کوپا سودامریکانا حضور خواهد داشت.