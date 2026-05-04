اورزولا فون‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا، در شبکه ایکس نوشت: شریک ما، امارات متحده عربی، بار دیگر هدف حملات وحشیانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته است و همبستگی کامل خود را با مردم امارات و شرکای اروپا در خاورمیانه ابراز کرد.

او افزود این حملات غیرقابل قبول و نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین‌الملل است و تاکید کرد امنیت این منطقه پیامدهای مستقیمی برای اروپا دارد.

فون‌درلاین گفت اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با شرکا برای کاهش تنش و دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک ادامه خواهد داد تا به اقدامات خشونت‌بار حکومت ایران علیه همسایگان و مردم خود پایان داده شود.