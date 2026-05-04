معاون پیشین سازمان تربیت بدنی: محمد خاتمی دستور اخراج محمد مایلیکهن را صادر کرد
سعید فائقی، معاون پیشین سازمان تربیت بدنی، در گفتوگو با خبرآنلاین از نقش محمد خاتمی، رییسجمهوری وقت جمهوری اسلامی و محمدعلی ابطحی، رئیس دفترش، در برکناری محمد مایلیکهن از هدایت تیم ملی فوتبال ایران پیش از جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه گفت.
فائقی در این باره به خبرآنلاین گفت: «شب باخت به قطر، آقای ابطحی، رییس دفتر محمد خاتمی، به من زنگ زد. گفت نظر رییسجمهوری این است که مایلیکهن اخراج شود. گفتم کار من نیست، فدراسیون فوتبال داریم و اصلا نمیتوانیم دخالت کنیم. بعد متوجه شدم که آقای ابطحی همان موقع به داریوش مصطفوی زنگ زده و گفته نظر محمد خاتمی اخراج مایلیکهن است و همانجا و پس از بازی او را برکنار کردند. همان زمان، آقای غفوریفرد، رییس وقت سازمان تربیت بدنی، نیز در قطر و همراه تیم ملی بود و گزارشها را لحظهای به دولت میدادند.»
تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، با هدایت محمد مایلیکهن، پس از شکست برابر قطر نتوانست بهصورت مستقیم صعود کند و سپس با پیروزی در بازی پلیآف برابر استرالیا راهی جام جهانی شد.
اینتر میلان بار دیگر فاتح ایتالیا شد. نراتزوری با پیروزی ۲-۰ مقابل پارما در ورزشگاه سنسیرو، بیستویکمین قهرمانی خود را در سریآ، سه هفته زودتر از پایان فصل جشن گرفت. این قهرمانی داستانی از سقوط به چاه ناامیدی و صعود دوباره به اوج قدرت بود.
فصل برای اینتر سیاه شروع شد. تیم در سه هفته اول دو بار شکست خورد و در لیگ قهرمانان نیز مقابل پاریسنژرمن تحقیر شد.
خروج ناگهانی اینزاگی و انتخاب کریستین چیوو، مدافع سابق این تیم، در ابتدا تصمیمی عجولانه به نظر میرسید. منتقدان فکر میکردند چیوو فقط یک «پزشک خانواده» برای درمان موقت است، اما او ثابت کرد که یک رهبر واقعی است.
چیوو تیمی را که دچار افسردگی ورزشی شده بود، دوباره متحد کرد و به آنها یاد داد چگونه برای رسیدن به اهداف خود بجنگند.
استراتژی هوشمندانه و ثبات مدیریتی اینتر در این فصل یاد گرفت چگونه «حسابگر» باشد. آنها در بازیهای بزرگ گاهی امتیاز از دست دادند، اما در برابر تیمهای کوچکتر هیچ اشتباهی نکردند.
پیروزیهای متوالی در ماههای ژانویه و فوریه، فاصله آنها را با رقبا زیاد کرد. در این میان، نقش مدیریت باشگاه بسیار پررنگ بود.
آنها با حفظ آرامش و حمایت از پروژه چیوو، اجازه ندادند سونامی ناامیدی باشگاه را غرق کند.
ماروتا، مدیر باتجربه اینتر، توانست برای سومین بار با سه مربی مختلف، اسکودتو را برای این باشگاه به ارمغان بیاورد.
درخشش ستارهها در شب قهرمانی در بازی سرنوشتساز مقابل پارما، مارکوس تورام در وقتهای تلفشده نیمه اول قفل دروازه را باز کرد.
در نیمه دوم، هنریک مخیتاریان روی پاس لائوتارو مارتینز گل دوم را زد تا جشن ۷۴ هزار هوادار در سنسیرو تکمیل شود.
لائوتارو، بارلا، چالهاناوغلو و دیمارکو ستارههای کلیدی این فصل بودند که با تکیه بر تجربه خود، اینتر را به سمت قهرمانی هدایت کردند.
جشن و پایکوبی در خیابانهای میلان ساعت ۲۲:۴۰ سوت پایان بازی به صدا درآمد و میلان به رنگ آبی و مشکی درآمد. بازیکنان روی زمین چمن به رقص و پایکوبی پرداختند و هواداران با پیراهنهایی که عدد ۲۱ روی آن نقش بسته بود، پیروزی را جشن گرفتند.
پس از خروج از ورزشگاه، نوبت به میدان «دومو» رسید. بازیکنان تا ساعت ۲ بامداد از تراسهای میدان با سیل خروشان هواداران همخوانی کردند. میلان پس از دو سال دوباره طعم شیرین قهرمانی ایتالیا را چشید.
سخنان فروتنانه سرمربی کریستین چیوو که اکنون نامش در کنار بزرگانی چون مورینیو بهعنوان مربیانی که در سال اول قهرمان شدهاند قرار گرفته، جشن خود را به شکلی متفاوت برگزار کرد.
او پس از بازی به رختکن رفت تا در آرامش سیگار بکشد.
چیوو در کنفرانس خبری گفت: «این قهرمانی متعلق به پسران من و مربیان قبلی است که زیرساختها را ساختند. من فقط سعی کردم همدل باشم و غرورم را کنار بگذارم.»
اینتر حالا پس از این قهرمانی، خود را برای فینال کوپا ایتالیا آماده میکند، در حالی که رقبای سنتی مثل میلان و یوونتوس، فصلی ناامیدکننده را پشت سر گذاشتند.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شد که مهدی تاج هنگانی که در فرودگاه ونکوور در انتظار مجوز ورود به کانادا بوده است «درخواست نماینده دولت برای پاسخ به تماس نخستوزیر را رد کرد و گفت هیچ صحبتی با نخستوزیر کانادا نداریم.»
این تازهترین ادعای مسئولان فدراسیون درباره اخراج تاج از کاناداست. پیش از این مهدی تاج در گفتگویی با خبرنگاران مدعی شده بود که از کانادا دیپورت نشده است: «آنها ما را دیپورت نکردند و خودمان تصمیم به بازگشت گرفتیم.»
ادعای سخنگوی فدراسیون فوتبال درحالی است که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، گفت سپاه پاسداران بهدرستی در فهرست گروههای تروریستی این کشور قرار گرفته و هیچیک از اعضای آن اجازه ورود به خاک کانادا را ندارند.
اخراج تاج و همراهانش پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تیآرپی صادر شده است.
این نوع ویزا برای افرادی صادر میشود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان بهطور موقت لغو میشود.
این درحالی است که مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. دولت کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
یانیک سینر، مرد شماره یک تنیس جهان، الکساندر زورف را در فینال مسترز مادرید شکست داد و قهرمان شد. این ستاره ایتالیایی به اولین تنیسور تاریخ بدل شد که هر چهار مسترز ابتدایی سال را با قهرمانی به پایان میرساند. او پیشتر در مسترز ایندین ولز، میامی و مونته کارلو هم قهرمان شده بود.
سینر تنها با پیروزی در دو ست و با نتایج ۶-۱ و ۶-۲، در مادرید قهرمان شد.
علاوه بر این، سینر اولین بازیکن تاریخ شد که پنج مسترز هزار امتیازی را بدست آورد.
سینر ۲۴ ساله با ۱۴۳۵۰ امتیاز، اکنون مرد شماره یک تنیس دنیاست. کارلوس آلکاراس اسپانیایی با ۱۲۹۶۰ امتیاز در رده دوم قرار دارد.
رسانههای بریتانیایی خبر دادهاند که سر الکس فرگوسن اندکی پیش از دیدار منچستریونایتد و لیورپول در ورزشگاه اولدترافورد دچار کسالت شد و به بیمارستان منتقل شد. بیبیسی به نقل از منابع آگاه نوشته که انتقال مربی پیشین یونایتد اقدامی احتیاطی بوده و وضعیت اورژانسی در کار نبوده است.
فرگوسن که در ۲۷ سال دوران پرافتخار هدایت منچستریونایتد را بر عهده داشت، معمولا بازیهای این تیم را از جایگاه مدیران تماشا میکند.
پس از بستری شدن اسطوره ۸۴ ساله منچستریونایتد، اطلاعات بیشتری درباره وضعیت جسمانیاش منتشر نشده است.
فرگوسن در سال ۲۰۱۸ دچار خونریزی مغزی شد و بهشدت بیمار بود. او سه سال بعد بهطور مفصل درباره روند بهبودی خود صحبت کرد.
او روز یکشنبه چند ساعت پیش از آغاز بازی در ورزشگاه در کنار میهمانان دیده شد.
سپس با آمبولانس از اولدترافورد به بیمارستان منتقل شد.
مقامهای باشگاه ابراز امیدواری کردهاند که فرگوسن به زودی از نظر جسمانی در شرایطی قرار گیرد که بتواند به خانه بازگردد.
تیم فوتبال شالکه ۰۴ شب گذشته با پیروزی خانگی یک بر صفر مقابل فورتونا دوسلدورف، سه هفته پیش از پایان لیگ، بازگشت خود به بوندسلیگا را قطعی کرد؛ صعودی که با هدایت میرون موسلیچ و ثبت رکورد ۱۲ بازی بدون شکست رقم خورد.
شالکه پس از سه سال به سطح اول فوتبال آلمان بازگشته است. این تیم چند فصل پیش حتی در آستانه سقوط به لیگ دسته سوم قرار داشت.
بحران مالی، تیمی متشکل از بازیکنان قرضی، شکستهای پیدرپی و حتی تهدید بازیکنان از سوی هواداران، سه سالی سیاه و تلخ را برای یکی از ریشهدارترین باشگاههای فوتبال آلمان رقم زد.
فصل گذشته که بهعنوان بدترین فصل تاریخ باشگاه توصیف میشود، با تمسخر هواداران به پایان رسید؛ بنری با جمله «تعطیلات خوبی داشته باشید، بازندهها» نماد آن فضای سنگین بود. حتی برخی بازیکنان از پوشیدن دوباره پیراهن شالکه هراس داشتند.
اما دیشب، بازیکنان شالکه پس از صعود و پایکوبی در رختکن، به سالن کنفرانس خبری موسلیچ یورش بردند و با شعار «دیگر هرگز لیگ دسته دوم» با آبجو، سرمربی تیم را شستند!
جشن خیابانی هواداران شالکه در گلزنکیرشن
بازگشت شالکه به بوندسلیگا، شهر گلزنکیرشن را به یکی از پرشورترین جشنهای خیابانی سالهای اخیر تبدیل کرد؛ جشنی که در عین حال، بخشهایی از شهر را عملاً فلج کرد.
رسانههای آلمان نوشتهاند که هزاران هوادار تا نیمهشب در خیابانهای اطراف ورزشگاه، شالکه مایله و مناطق مختلف شهر به شادی، رقص و آواز پرداختند.
حجم جمعیت به حدی بود که در مقاطعی حرکت ترامواها متوقف شد؛ هواداران روی ریلها تجمع کرده بودند. همچنین در مناطقی از شهر، تردد بهطور کامل متوقف شد.
این پنجمین بازگشت باشگاه به سطح اول فوتبال آلمان است. برخلاف صعود قبلی، این بار از هجوم گسترده به زمین جلوگیری شد، هرچند یک تماشاگر ۴۹ ساله هنگام تلاش برای ورود به زمین بهشدت آسیب دید.