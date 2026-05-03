گارد ساحلی یمن شنبه اعلام کرد که نفتکش «ام‌تی یورکا» در سواحل استان شبوه توسط مردان مسلح ناشناس ربوده شده است.

بر اساس این گزارش، آن‌ها با ورود به کشتی، کنترل آن را به دست گرفتند و کشتی را به سمت خلیج عدن در جهت آب‌های سومالی هدایت کردند.

پیش‌تر عملیات تجارت دریایی بریتانیا از نزدیک شدن مشکوک یک قایق بادبانی با بدنه سبز رنگ و یک کشتی ماهی‌گیری سفید رنگ خبر داده بود.

شبکه خبری فاکس هم اعلام کرده بود که یک نفتکش متعلق به امارات متحده عربی در سواحل یمن ربوده شده است و دزدان دریایی ظاهراً این کشتی را به آب‌های سومالی برده‌اند.

گارد ساحلی یمن گفت که محل نفتکش شناسایی شده و تلاش‌ها برای ردیابی آن، انجام اقدامات لازم برای بازیابی آن و تضمین ایمنی خدمه آن در حال انجام است.