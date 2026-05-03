شالکه پس از سه سال به سطح اول فوتبال آلمان بازگشته است. این تیم چند فصل پیش حتی در آستانه سقوط به لیگ دسته سوم قرار داشت.

بحران مالی، تیمی متشکل از بازیکنان قرضی، شکست‌های پی‌درپی و حتی تهدید بازیکنان از سوی هواداران، سه سالی سیاه و تلخ را برای یکی از ریشه‌دارترین باشگاه‌های فوتبال آلمان رقم زد.

فصل گذشته که به‌عنوان بدترین فصل تاریخ باشگاه توصیف می‌شود، با تمسخر هواداران به پایان رسید؛ بنری با جمله «تعطیلات خوبی داشته باشید، بازنده‌ها» نماد آن فضای سنگین بود. حتی برخی بازیکنان از پوشیدن دوباره پیراهن شالکه هراس داشتند.

اما دیشب، بازیکنان شالکه پس از صعود و پایکوبی در رختکن، به سالن کنفرانس خبری موسلیچ یورش بردند و با شعار «دیگر هرگز لیگ دسته دوم» با آبجو، سرمربی تیم را شستند!

جشن خیابانی هواداران شالکه در گلزن‌کیرشن

بازگشت شالکه به بوندس‌لیگا، شهر گلزن‌کیرشن را به یکی از پرشورترین جشن‌های خیابانی سال‌های اخیر تبدیل کرد؛ جشنی که در عین حال، بخش‌هایی از شهر را عملاً فلج کرد.

رسانه‌های آلمان نوشته‌اند که هزاران هوادار تا نیمه‌شب در خیابان‌های اطراف ورزشگاه، شالکه مایله و مناطق مختلف شهر به شادی، رقص و آواز پرداختند.

حجم جمعیت به حدی بود که در مقاطعی حرکت ترامواها متوقف شد؛ هواداران روی ریل‌ها تجمع کرده بودند. همچنین در مناطقی از شهر، تردد به‌طور کامل متوقف شد.

این پنجمین بازگشت باشگاه به سطح اول فوتبال آلمان است. برخلاف صعود قبلی، این بار از هجوم گسترده به زمین جلوگیری شد، هرچند یک تماشاگر ۴۹ ساله هنگام تلاش برای ورود به زمین به‌شدت آسیب دید.

