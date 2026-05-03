خبرگزاری سپاه: بنادر پاکستان جایگزین مسیرهای امارات برای واردات و ترانزیت شدند
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد «پس از سالها تلاش دیپلماتیک، پاکستان رسمیترین گام را در جهت فعالسازی کریدور ترانزیتی با ایران برداشت» و بدین ترتیب، جمهوری اسلامی بنادر پاکستان را جایگزین امارات متحده عربی کرد.
در این گزارش آمده است پاکستان «مجوز عبور کالاهای کشورهای ثالث از طریق خاک این کشور به مقصد ایران را میدهد و مسیرهای جادهای از بنادر گوادر، کراچی و بندر قاسم به مرزهای گبد و تفتان را تعیین میکند».
این خبرگزاری حکومتی افزود: «ایران در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از واردات و ترانزیت خود را از طریق بنادر امارات (بهویژه جبلعلی) انجام داده است؛ مسیری که اکنون با تشدید محاصره دریایی و تغییرات سیاسی در منطقه، ناپایدار شده است.»