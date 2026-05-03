شورای همکاری خلیج فارس از اقدامات حاکمیتی بحرین حمایت کرد
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که این شورا از تمامی اقدامات حاکمیتی بحرین در راستای حفظ امنیت و ثبات این کشور حمایت و با آن اعلام همبستگی میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بخش دیگری از گفتوگوی روز یکشنبه خود با فاکس نیوز گفت: «سپاه نهادی فاسد است. آنها سالهاست از مردم ایران دزدی کردهاند.»
او افزود: «پولهایی در خارج از کشور دارند. ما رد آن پولها را پیدا کردهایم، به این کار ادامه خواهیم داد و این داراییها را برای مردم ایران، در سوی دیگر این درگیری، حفظ خواهیم کرد.»
او به برنامه «ساندی مورنینگ فیوچرز» گفت: «میتوان گفت ما در ۱۲ ماه گذشته در حال دویدن در یک ماراتن بودیم و حالا به سمت خط پایان میدویم. ما در حال خفه کردن این رژیم هستیم. آنها دیگر حتی نمیتوانند حقوق سربازانشان را پرداخت کنند.»
بسنت ادامه داد همه بخشهای دولت آمریکا در اجرای محاصره دخیلاند و فشار بر «هر کسی» که تلاش کند برای «کمک به سپاه پولی به ایران منتقل کند» افزایش یافته است.
الجزیره به نقل از مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایالات متحده اصلاحاتی بر پیشنهاد جدید تهران ارائه داده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است.
همچنین گفته شده پاسخ تهران از طریق پاکستان ارسال خواهد شد.
مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «با کشورهای همسایه و کشورهای ساحلی درباره وضعیت تنگه هرمز هماهنگی میکنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در گفتوگو با ناتان گاتمن خبرنگار شبکه کان درباره پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «من این پیشنهاد را بررسی کردم، آن را مطالعه کردم، و برای ما قابل قبول نیست و از نظر ما خوب نیست».
پیشتر ترامپ از بررسی پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد در صورت «رفتار نامناسب» تهران، گزینه ازسرگیری حملات نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
همچنین روزنامه هاآرتص گزارش داد با گذشت چهار هفته از آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن و عدم پیشرفت در مذاکرات، نارضایتی در کاخ سفید افزایش یافته و گزینه ازسرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دوباره در حال بررسی است.
فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در گفتوگو با شبکه «ای آر دی» گفت: «آمریکاییها مهمترین شریک ما در ائتلاف آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند.»
او همچنین درباره موشکهای تاماهاوک افزود: «آمریکاییها خودشان در حال حاضر به اندازه کافی از این موشکها در اختیار ندارند.»
صدراعظم آلمان درباره موشکهای تاماهاوک تاکید کرد که بهطور عینی، تقریبا هیچ شانسی برای دریافت چنین سامانههای تسلیحاتی از آمریکا وجود ندارد.
او اضافه کرد که هیچ محدودیتی در تعهد آمریکا به بازدارندگی هستهای در قلمرو ناتو وجود ندارد.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، صبح یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به وقت شرق آمریکا سه گزارش از وبسایت راستگرای بریتبارت را در حساب خود در شبکه اجتماعی تروثسوشال بازنشر کرد که هر سه به روابط دولت او با کشورهای اروپایی در قبال جنگ ایران و ناتو میپردازد.
یانیک سینر، مرد شماره یک تنیس جهان، الکساندر زورف را در فینال مسترز مادرید شکست داد و قهرمان شد. این ستاره ایتالیایی به اولین تنیسور تاریخ بدل شد که هر چهار مسترز ابتدایی سال را با قهرمانی به پایان میرساند. او پیشتر در مسترز ایندین ولز، میامی و مونته کارلو هم قهرمان شده بود.
سینر تنها با پیروزی در دو ست و با نتایج ۶-۱ و ۶-۲، در مادرید قهرمان شد.
علاوه بر این، سینر اولین بازیکن تاریخ شد که پنج مسترز هزار امتیازی را بدست آورد.
سینر ۲۴ ساله با ۱۴۳۵۰ امتیاز، اکنون مرد شماره یک تنیس دنیاست. کارلوس آلکاراس اسپانیایی با ۱۲۹۶۰ امتیاز در رده دوم قرار دارد.