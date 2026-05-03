شرکت تانکر ترکرز: یک ابرنفتکش ایرانی از محاصره نیروی دریایی آمریکا عبور کرد
شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، اعلام کرد که یک ابرنفتکش متعلق به «شرکت ملی نفتکش ایران» که بیش از ۱.۹ میلیون بشکه (به ارزش نزدیک به ۲۲۰ میلیون دلار) نفت خام حمل میکند، موفق شده است از محاصره نیروی دریایی ایالات متحده عبور کند و به خاور دور برسد.
این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نفتکش «هیوج» آخرین بار بیش از یک هفته پیش در نزدیکی سریلانکا مشاهده شد و اکنون در حال عبور از تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمعالجزایر ریائو است.