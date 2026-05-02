بر اساس گزارش لا رپوبلیکا، تماس تلفنی دوم آوریل ۲۰۲۵ در ورزشگاه سنسیرو، بهعنوان یکی از نقاط کلیدی تحقیقات دادستانی میلان درباره جانلوکا روکی، مسئول سابق تعیین داوران سری آ و سری ب، مورد توجه قرار گرفته است.
به نوشته این روزنامه، روکی در جریان دیدار رفت نیمهنهایی جام حذفی ایتالیا، در گفتوگو با فردی که نقشی در فوتبال دارد، به دیدگاههای باشگاه اینتر درباره برخی داوران اشاره کرده است.
در این بازسازی، دادستان از واژههای «مطلوب» و «نامطلوب» برای توصیف نگاه اینتر به آندرهآ کولومبو و دانیله دووری استفاده کرده است.
لا رپوبلیکا همچنین نوشت در این مکالمه، نام جورجو شنونه، مسئول ارتباط با داوران باشگاه اینتر، مطرح شده، اما او تحت تحقیق قرار ندارد. این روزنامه تاکید کرده است که هیچیک از مدیران رسمی باشگاه اینتر در تحقیقات دادستانی میلان تحت پیگرد نیستند.
به نوشته گاردین، روکی متهم است داورانی را برای برخی مسابقات انتخاب کرده که برای اینتر «مطلوبتر» تلقی میشدند. با این حال، گاردین تأکید میکند که هیچیک از مدیران یا خود باشگاه اینتر تحت تحقیق نیستند و تمرکز دادستانی صرفاً بر داوران است.
در واکنش، جوزپه ماروتا، رییس باشگاه اینتر، با رد هرگونه ارتباط باشگاه با این پرونده، گفته است: «ما همه چیز را از رسانهها میفهمیم و از این اظهارات شگفتزده شدهایم. ما داوران مطلوب یا نامطلوب نداریم و اطمینان داریم که کاملا منصفانه عمل کردهایم. مطمئن هستیم که اینتر در این موضوع دخیل نیست و در آینده هم نخواهد بود.»
این پرونده بیست سال پس از رسوایی کالچوپولی مطرح شده و روکی در پی آغاز تحقیقات، خود را از سمتش معلق کرده است.
به نوشته روزنامه ItaliaOggi دادستان میلان، مائوریتسیو آشیونه، روکی را به اعمال فشار احتمالی در اتاق VAR و هماهنگی در انتصاب داوران برای برخی مسابقات، از جمله بازی بولونیا-اینتر و دیدار نیمهنهایی جام حذفی اینتر-میلان، متهم کرده است.
دادستانی فدراسیون فوتبال ایتالیا پیشتر تصمیم به بایگانی پرونده گرفته بود.
رویترز هفته گذشته گزارش داد که روکی، خودخواسته و فوری خود را از ریاست کمیته تعیین داوران معلق کرده است.
در بیانیهای که او به انجمن داوران ایتالیا ارایه کرده، آمده است: «این تصمیم، هرچند دردناک و دشوار، با هدف آن است که روند رسیدگی قضایی بهدرستی طی شود؛ روندی که مطمئنم از آن سربلند و قویتر از قبل بیرون خواهم آمد.» رویترز همچنین نوشت آندرهآ گروَسونی، ناظر VAR، نیز اقدام مشابهی انجام داده است.
به نوشته گاردین دادستان مدعی است روکی در اواخر فصل گذشته با افرادی درباره انتصاب داوران برخی بازیهای اینتر گفتوگو کرده است.
گاردین همچنین به بخش دیگری از تحقیقات درباره دیدار اودینزه-پارما در مارس ۲۰۲۵ اشاره کرد که در آن، به ادعای دادستان، روکی در روند تصمیمگیری VAR درباره اعلام پنالتی دخالت کرده است.
وکلای روکی و گروَسونی اعلام کردهاند از جزییات دقیق اتهامات اطلاع کامل ندارند و این اتهامات را رد کردهاند. همچنین مقامهای فدراسیون فوتبال ایتالیا تاکید کردهاند که تحقیقات در مراحل ابتدایی قرار دارد.
این تحولات بیست سال پس از رسوایی کالچوپولی رخ میدهد؛ پروندهای که با شنودهای تلفنی درباره انتصاب داوران آغاز شد و به سقوط یوونتوس به سری ب و کسر امتیاز از چند باشگاه در سال ۲۰۰۶ انجامید؛ سالی که ایتالیا، قهرمان جام جهانی شد!