روزنامه لوموند در گزارشی با اشاره به سفر اخیر ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، به کشورهای جنوبی خلیج فارس نوشت او با متحدانی دیدار کرد که درباره ازسرگیری احتمالی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی اکنون مواضعی کاملا متضاد دارند.

به‌نوشته لوموند این کشورها که درگیر اختلافات و درگیری‌ها با یکدیگرند، اکنون در پی دستیابی به خودمختاری بیشتر در حوزه دفاعی هستند.

لوموند نوشت سفر وزیر امور خارجه فرانسه به پادشاهی‌های خلیج فارس در حالی جمعه اول مه پایان یافت که خطر شروع دوباره جنگ وجود دارد.

به‌نوشته این روزنامه، عربستان سعودی انتظار دارد ظرف ۴۸ ساعت آینده، آمریکا حملات جدیدی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران انجام دهد. چنین اقدامی، همان‌گونه که تهران هشدار داده، می‌تواند به واکنش مشابه جمهوری اسلامی علیه کشورهای خلیج فارس منجر شود.

لوموند نوشت فرانسه در تلاش بود در جریان آتش‌بسی شکننده، بر مذاکراتی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده تاثیر بگذارد اما هماهنگ‌سازی پاسخ میان اروپایی‌ها که از هزینه اقتصادی عظیم انسداد تنگه هرمز نگران‌اند و کشورهای خلیج فارس که مستقیما از آن متاثر می‌شوند اما هنوز از گفت‌وگو با تهران خودداری می‌کنند، دشوار به نظر می‌رسد.

