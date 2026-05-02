یک مقام ارشد جمهوری اسلامی: تهران کاهش تولید نفت خام را آغاز کرده است
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواست نامش فاش شود به بلومبرگ گفت که تهران بهطور فعال تولید نفت خام را کاهش میدهد تا از پر شدن کامل مخازن پیشگیری کند.
او افزود: «مهندسان نیز یاد گرفتهاند چگونه چاهها را بدون آسیب بلندمدت خاموش و سپس سریع دوباره فعال کنند؛ مهارتی که پس از سالها تحریم و توقفهای متعدد شکل گرفته است.»
این مقام ارشد گفت کاهش تولید آغاز شده اما مقدار دقیق آن مشخص نشده است. به گفته او این اقدام میتواند تا ۳۰ درصد از مخازن نفت را تحت تأثیر قرار دهد، اما با استفاده از تجربههای گذشته قابل مدیریت است.
بلومبرگ نوشت که انباشت نفت در نزدیکی جزیره خارک نشاندهنده کاهش شدید جریان صادرات است و اگر ذخایر کاملاً پر شود، ایران مجبور خواهد شد تولید را به همان میزان صادرات از دست رفته کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، گزینه دیگر، حمل زمینی نفت به کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، افغانستان و ازبکستان است، اما ظرفیت آن محدود است (۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز).
راههای پیچیدهتر مانند انتقال نفت به چین از طریق راهآهن نیز دشوارتر شده است.