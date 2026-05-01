جاناتان توبین، سردبیر سندیکای اخبار یهودیان و ستون‌نویس نیوزویک، در این تحلیل می‌نویسد که با وجود گذشت دو ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، نشانه‌ای از پایان سریع درگیری دیده نمی‌شود و همین موضوع به چالشی برای دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است. افزایش قیمت سوخت و نارضایتی عمومی از درگیری‌های خارجی، بر چشم‌انداز انتخاباتی این حزب تاثیر منفی گذاشته است.

با این حال، نویسنده تاکید می‌کند که برخلاف برخی ادعاها، [حکومت] ایران در این جنگ پیروز نیست. به گفته او، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل خسارات قابل توجهی به توان نظامی، برنامه موشکی و بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران وارد کرده و توان این کشور برای تهدید غرب کاهش یافته است. با این وجود، این دستاوردها برای دستیابی به «پیروزی قاطع» کافی نیست.

بن‌بست مذاکرات و تداوم فشار

در این تحلیل آمده است که [حکومت] ایران به‌دلیل ماهیت ایدئولوژیک حکومت و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احتمالاً حاضر به عقب‌نشینی در موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی نخواهد شد. در عین حال، تهران با ایجاد اختلال در تنگه هرمز توانسته اهرم فشاری بر بازار انرژی جهانی ایجاد کند.

توبین معتقد است راهبرد ترامپ بر پایه ترکیب تحریم‌ها و اقدام نظامی شکل گرفته است؛ رویکردی که ریشه در سیاست «فشار حداکثری» دوره نخست ریاست‌جمهوری او دارد. به گفته او، این سیاست پیش‌تر نیز تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران گذاشته و توان مالی این کشور برای حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای را محدود کرده بود.

نقش محاصره و منابع مالی

در ادامه تحلیل آمده است که محاصره بنادر ایران و محدود کردن صادرات نفت، آخرین منابع مالی حکومت را هدف قرار داده است. این فشار اقتصادی در کنار تهدید نظامی می‌تواند در بلندمدت توان حکومت را تضعیف کند، به‌ویژه اگر منابع مالی سپاه پاسداران کاهش یابد.

در عین حال، نویسنده تاکید می‌کند که صرف حملات نظامی یا صرف فشار اقتصادی به‌تنهایی برای پایان دادن به جنگ کافی نیست و ترکیب این دو عامل می‌تواند مؤثرتر باشد.

محدودیت‌های سیاسی و زمانی

این تحلیل همچنین به فشارهای داخلی بر ترامپ اشاره می‌کند؛ از یک سو منتقدانی که خواهان پایان جنگ هستند و از سوی دیگر حامیانی که خواستار تشدید عملیات نظامی‌اند. با این حال، ترامپ تمایلی به ورود به یک جنگ زمینی پرهزینه ندارد و به‌دنبال ادامه فشار از راه‌های دیگر است.

به گزارش سندیکای اخبار یهودیان، نویسنده هشدار می‌دهد که موفقیت این راهبرد به زمان نیاز دارد، اما محدودیت‌های سیاسی - به‌ویژه انتخابات میان‌دوره‌ای - ممکن است فرصت اجرای کامل آن را کاهش دهد.

این تحلیل نتیجه می‌گیرد که جنگ با [حکومت] ایران احتمالاً با یک راه‌حل سریع پایان نخواهد یافت و دستیابی به نتیجه نیازمند صبر، تداوم فشار و مدیریت هم‌زمان ابزارهای اقتصادی و نظامی است؛ با این حال، مشخص نیست که آیا شرایط سیاسی در آمریکا اجازه ادامه این مسیر را خواهد داد یا نه.

