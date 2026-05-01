دولت ترامپ: جنگ ایران «پایان یافته» و نیاز به مجوز کنگره ندارد
به گزارش آسوشیتدپرس، دولت آمریکا استدلال میکند که جنگ با [حکومت] ایران بهدلیل آتشبس از اوایل آوریل پایان یافته و بنابراین مشمول الزام قانونی برای دریافت مجوز کنگره نیست؛ موضعی که با انتقاد قانونگذاران و کارشناسان روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ معتقد است آتشبس عملاً به معنای پایان درگیریهاست و در نتیجه، الزام «قانون اختیارات جنگ» مصوب ۱۹۷۳ - که دولت را موظف میکند برای عملیات نظامی بیش از ۶۰ روز مجوز کنگره را دریافت کند - در این مورد اعمال نمیشود.
پیت هگست پیشتر در جلسه استماع سنا گفته بود این آتشبس جنگ را «متوقف» کرده و بر همین اساس، دولت برداشت میکند که شمارش مهلت ۶۰ روزه نیز متوقف شده است. یک مقام ارشد دولت نیز تاکید کرده که «درگیریهایی که از ۲۸ فوریه آغاز شد، پایان یافتهاند» و از زمان شروع آتشبس در ۷ آوریل، تبادل آتش میان آمریکا و [حکومت] ایران رخ نداده است.
تداوم تنشها با وجود آتشبس
آسوشیتدپرس گزارش میدهد که با وجود تمدید آتشبس، وضعیت در منطقه همچنان متشنج است. حکومت ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده و در مقابل، نیروی دریایی آمریکا به اجرای محاصره برای جلوگیری از صادرات نفت ایران ادامه میدهد.
بر اساس قانون اختیارات جنگ، ترامپ تا پایان مهلت تعیینشده باید یا مجوز کنگره را دریافت میکرد یا به عملیات نظامی پایان میداد؛ هرچند امکان تمدید ۳۰ روزه نیز وجود دارد. این موضوع به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و کنگره تبدیل شده است.
انتقاد قانونگذاران و کارشناسان
دموکراتها و برخی جمهوریخواهان از دولت خواستهاند برای ادامه جنگ مجوز رسمی کنگره را دریافت کند. سوزان کالینز تاکید کرده که این مهلت «یک الزام قانونی است، نه یک توصیه» و هرگونه اقدام نظامی بیشتر باید دارای اهداف مشخص و راهبردی روشن باشد.
در همین حال، به نوشته آسوشیتدپرس، کارشناسان حقوقی نیز این تفسیر دولت را زیر سؤال بردهاند. کاترین یون ایبرایت اعلام کرده که هیچ مبنای قانونی برای توقف یا لغو مهلت ۶۰ روزه در دوره آتشبس وجود ندارد و این برداشت، گسترش قابل توجهی از تفاسیر پیشین از قانون است.
به گزارش آسوشیتدپرس، در حالی که دولت ترامپ تلاش دارد با استناد به آتشبس از الزام دریافت مجوز کنگره عبور کند، ادامه تنشها در تنگه هرمز و اختلاف نظرهای حقوقی و سیاسی در واشینگتن نشان میدهد که وضعیت «جنگ ایران» همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.