سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت جامعه جهانی نباید در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی به تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان برای ایجاد ترس ادامه می‌دهند، بی‌تفاوت بماند.

این سازمان حقوق بشری افزود: «از آنجا که ده‌ها معترض و مخالف همچنان در معرض خطر جدی اعدام هستند و مردم تقریباً هر روز با اخبار وحشتناک اعدام از خواب بیدار می‌شوند، از همه کشورها می‌خواهیم که با قاطعیت موضع بگیرند و اقدامات دیپلماتیک فوری و هماهنگ را برای درخواست از مقامات ایرانی جهت توقف فوری همه اعدام‌ها و اجرای توقف مجازات اعدام انجام دهند.»

عفو بین‌الملل اشاره کرد که از زمان حملات ایالات متحده و اسرائیل در نهم اسفند سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۲ نفر را که «در پرونده‌های با انگیزه سیاسی محکوم شده بودند، پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه، خودسرانه اعدام کرده‌اند.»

این سازمان افزود از زمان جنبش زن – زندگی آزادی، مقام‌های جمهوری اسلامی «به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی برای تشدید ترس و جلوگیری از هرگونه بسیج بیشتر توسط کسانی که خواستار تغییرات اساسی بودند، استفاده کرده‌اند.»