پزشکیان میگوید دستور جمع کردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کرده است
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، جمعه اعلام کرد که دستور «جمع کردن شرکتهای پیمانکاری» را صادر کرده است.
پزشکیان اشاره کرد که قبل از این وعده انجام این کار را داده بوده است.
در سالیان گذشته، حذف شرکتهای پیمانکاری، از مطالبات اصلی کارگران پیمانی، و همچنین فعالان و تشکلهای مستقل کارگری بود.
در این ارتباط، کارگران پیمانی، از جمله کارگران شهرداریها، بارها در اعتصابها و تجمعهای خود خواستار حذف این شرکتها و امضای قرارداد مستقیم کار با دولت و دستگاههای اجرایی شده بودند.
در این چند سال، طرح حذف شرکتهای پیمانکاری چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی دست به دست میشد.