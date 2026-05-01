وزارت دفاع اسرائیل: آمریکا ۶۵۰۰ تن مهمات و تجهیزات نظامی ارسال کرد
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد ایالات متحده اخیرا شش هزار و ۵۰۰ تن مهمات و تجهیزات نظامی را ظرف ۲۴ ساعت به این کشور ارسال کرده است.
بر اساس این اعلام، این محمولهها با استفاده از دو کشتی بزرگ دریایی و چند هواپیمای ترابری منتقل شدند.
وزارت دفاع اسرائیل افزود این دو کشتی در بنادر اشدود و حیفا پهلو گرفتند و محمولههای آنها تخلیه شد.
به گفته این وزارتخانه، این محمولهها شامل مهمات، کامیونهای نظامی، خودروهای تاکتیکی سبک و دیگر تجهیزات نظامی بوده است.