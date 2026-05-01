وخامت حال نرگس محمدی و انتقال اورژانسی به بیمارستان
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، اعلام کرد او روز پنجشنبه در زندان زنجان بار دیگر بیهوش شده و پس از وخامت حال، بهصورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش سیسییو بستری شده است.
به گفته او، فشار خون محمدی در روزهای اخیر دچار نوسان شدید بوده و او با افت ناگهانی فشار بیهوش شده و چندین نوبت دچار بدحالی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده است.
پزشک زندان پس از تزریق دو سرم و داروی ضد تهوع، انتقال فوری او به بیمارستان را تجویز کرد.
نیلی افزود پس از بههوش آمدن، محمدی ابتدا با اعزام اورژانسی مخالفت کرد، زیرا دو پزشک فوق تخصص قلب در زنجان با توجه به سابقه سه بار آنژیو و کارگذاری استنت، درمان او در بیمارستانهای زنجان را پرخطر دانسته و توصیه کرده بودند تیم پزشکی خود او درمان را بر عهده بگیرد.
او گفت ساعاتی بعد و با وخامت دوباره حال محمدی، یک پزشک متخصص مغز و اعصاب در زندان او را ویزیت و انتقال فوری به بیمارستان را تجویز کرد و رسیدگی به وضعیت مغزی را در اولویت دانست.
به گفته وکیل نرگس محمدی، کمیسیون پزشکی قانونی استان زنجان توقف یکماهه اجرای حکم برای درمان او را توصیه کرده، اما دادستانی زنجان این موضوع را منوط به نظر دادستانی تهران کرده است.
نیلی همچنین اعلام کرد انتقال محمدی به زندان زنجان خلاف مقررات بوده و دادستان تهران برخلاف نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص قلب، دستور درمان او در بیمارستانهای زنجان را داده است.