عراقچی و لاوروف بهصورت تلفنی گفتوگو کردند
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بهصورت تلفنی گفتوگو کردند.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده گفت: «جمهوری اسلامی چیزهایی را درخواست میکند که من نمیتوانم با آنها موافقت کنم.» او افزود: «اگر جمهوری اسلامی سلاح هستهای داشت، دنیا در معرض خطر بزرگی قرار میگرفت. بهمحض پایان جنگ، قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.»
ترامپ اضافه کرد که نگران ذخایر موشکهای ایالات متحده نیستم.
او ادامه داد: «محاصره دریایی واقعا باورنکردنی بوده و قدرتمند. اگر همین حالا خارج شویم هم، یک پیروزی بزرگ به دست آوردهایم، اما این کار را نمیکنیم. ما در حال مذاکره با آنها هستیم. تیمهایشان بهطرز باورنکردنی ناهماهنگ هستند، اما ما در حال مذاکره هستیم.»
حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، گفت آمریکا و عوامل منطقهای برای «چند ترور بزرگ» و بمباران دوباره مردم آماده میشوند و اطمینان دارند که در داخل خاک آمریکا هیچ مرکز سیاسی، نظامی یا اقتصادی هدف قرار نمیگیرد.
او افزود: «اگر جنگ دوباره آغاز شود، جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت باید با قدرت به همه اهداف ضربه بزنند.»
رحیمپور ازغدی همچنین گفت: «نمیشود رهبران کفر و جنگافروزان بدون هزینه در کاخهایشان امن بمانند.»
پس از آن که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد مقامهای حکومت ایران متن «تازهترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردهاند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است.
ترامپ تاکید کرد: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»
او افزود: «هماکنون گفتوگوهایی با تهران در جریان است، اما این مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسیده و پیشرفت قابل توجهی ندارد.»
ترامپ گفت مقامات جمهوری اسلامی چیزهایی از میخواهند که نمیتواند بپذیرد.
او در ادامه تاکید کرد: «از روند تحویل سلاحها راضی نیستم؛ اصلا ازش خوشحال نیستم. مقدار کمی سلاح ارسال شده، و خواهیم دید چه کسی آنها را در اختیار دارد. اما از آنچه در مورد کردها اتفاق افتاد هم راضی نیستم. کردها سلاحها را تحویل ندادند.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس با همتایان خود در ترکیه، قطر و عربستان سعودی اعلام کرد تهران با وجود «سوءظن مطلق» به واشینگتن، وارد دور جدید مذاکرات با میانجیگری پاکستان شده است.
او همچنین اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل را «عامل ناامنی» در خلیج فارس و تنگه هرمز خواند و گفت: «جمهوری اسلامی آغازکننده جنگ نبوده است اما نیروهای مسلح برای دفاع قاطع آمادهاند.»
عراقچی در این تماسها بر موضع تهران درباره تحولات اخیر منطقه تاکید کرد.
سفیر چین در سازمان ملل درباره سفر پیشروی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به چین گفت اگر تا زمان این سفر تنگه هرمز همچنان بسته باشد، این موضوع در صدر دستور کار گفتوگوهای دوجانبه قرار خواهد گرفت.
او گفت: «من مطمئنم اگر تا زمان سفر دونالد ترامپ به چین، تنگه هرمز همچنان بسته باشد، این موضوع در صدر دستور کار گفتوگوهای دوجانبه قرار خواهد گرفت. البته روابط میان چین و ایالات متحده بسیار فراتر از این مسئله است.»
سفیر چین افزود: «به نفع هر دو کشور و هر دو ملت است و حتی میتوان گفت به نفع تمام مردم جهان است که چین و آمریکا روابطی باثبات، سالم و پایدار داشته باشند.»
او تاکید کرد: «اگر دو طرف بتوانند به یکدیگر احترام متقابل بگذارند و به اصل همزیستی مسالمتآمیز و همکاری برد-برد پایبند بمانند، روابط دوجانبه میتواند تقویت و تثبیت شود.»
این مقام چینی همچنین گفت هر دو کشور در حال آمادگی برای این سفر تاریخی هستند.