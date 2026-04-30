به گزارش وال‌استریت ژورنال، ایالات متحده در تلاش است با تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی جدید، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را پس از اختلال در تردد دریایی تضمین کند. این ابتکار در حالی مطرح شده که تنش‌ها در منطقه و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی جهانی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، طرح پیشنهادی که «ساختار آزادی دریانوردی» نام دارد، بر اشتراک‌گذاری اطلاعات، هماهنگی دیپلماتیک و کمک به اجرای تحریم‌ها متمرکز خواهد بود. این ابتکار از طریق یک پیام داخلی وزارت خارجه آمریکا به سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان ابلاغ شده است.

در این پیام تاکید شده است که مشارکت کشورها «توانایی جمعی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی و حفاظت از اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد» و اقدام هماهنگ بین‌المللی برای «تحمیل هزینه‌های معنادار بر ممانعت ایران از عبور و مرور در تنگه هرمز» ضروری است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، از دیپلمات‌های آمریکایی خواسته شده است با طرف‌های خارجی خود درباره پیوستن به این طرح گفت‌وگو کنند و مشخص شود که آیا کشورها تمایل دارند به‌عنوان «شریک دیپلماتیک و/یا نظامی» در این ائتلاف حضور داشته باشند.

این ماموریت قرار است به‌طور مشترک توسط وزارت خارجه آمریکا و سنتکام مدیریت شود.

در ادامه این گزارش آمده است که این ائتلاف جدید قرار نیست جایگزین ساختارهای موجود شود، بلکه مکمل سایر نیروهای دریایی امنیتی خواهد بود؛ از جمله تلاش‌هایی که هم‌اکنون توسط بریتانیا و فرانسه برای برنامه‌ریزی امنیت دریایی در منطقه در حال انجام است.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، این ابتکار نشان‌دهنده تلاش واشینگتن برای ایجاد یک پاسخ چندجانبه به بحران تنگه هرمز و تضمین جریان آزاد تجارت جهانی است؛ مسیری که می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش‌ها یا در مقابل، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک در منطقه ایفا کند.

