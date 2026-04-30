ده‌ها شهروند در پیام‌هایی، ارائه اینترنت طبقاتی که با نام «پرو» معرفی شده است را بخشی از سازوکار فساد در جمهوری اسلامی توصیف کردند.

مخاطبی در همین زمینه گفت: «در ایران بیش از دو ماه است که حکومت، اینترنت مردم را قطع کرده و حالا یک رانت‌خواری اینترنتی کاملا قانونی راه انداخته است. به کسب‌و‌کارها اینترنت ۵۰ گیگی سالانه به قیمت دو میلیون تومان عرضه و خیلی عادی، اینترنت را طبقاتی می‌کند. این ظلم آشکار است.»

شهروندی دیگر اشاره کرد همان عوامل حکومت که با اختلال گسترده در اینترنت و فیلترینگ قوی، وی‌پی‌ان می‌فروختند، این روزها شروع کرده‌اند به «تبلیغ اینترنت پرو».

اینترنت از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ هم‌زمان با فراخوان اعتراض‌های سراسری در ایران قطع شد و این قطع کامل تا هشتم بهمن ادامه یافت.

یک ماه بعد و هم‌زمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، اینترنت بار دیگر قطع شد و این قطعی به مدت بیش از ۶۰ روز ادامه یافته است.

قطع کنونی اینترنت در ایران، امری بی‌سابقه و رکورد‌دار در جهان است.

در هفته‌های اخیر حکومت شروع به توزیع دسترسی‌های ویژه به اینترنت با نام «‌اینترنت پرو» برای گروهی محدود از افراد کرده است. در سرویس اینترنت پرو هم بسیاری از وب‌سایت‌ها و برخی شبکه‌های اجتماعی فیلتر هستند و محدودیت استفاده روزانه دارند.

در حال حاضر تنها راه دسترسی به اینترنت برای عموم مردم، خرید کانفیگ در بازار ناامن فروشندگان فیلتر‌شکن است که بسیار پر‌هزینه است و تامین آن برای درازمدت برای میلیون‌ها نفر از مردم میسر نیست.

اینترنت پرو، تداوم مافیای فیلترشکن

چند مخاطب در پیام‌های خود، فروختن اینترنت طبقاتی و هم‌زمان کانفیگ‌ها و فیلترشکن‌های گران‌قیمت را راه درآمدزایی غیر‌رسمی جمهوری اسلامی توصیف کردند و گفتند حکومت قصد دارد بخشی از زیان توقف فروش نفت و خسارات جنگ را از جیب «مردم بی‌پناه» جبران کند.

یک مخاطب در همین زمینه با خطاب قرار دادن جمهوری اسلامی گفت: «اگر قطعی اینترنت آن‌طور که خودتان می‌گویید به خاطر صلاح کشور و امنیت است، پس این مسخره‌بازی اینترنت پرو و طبقاتی برای چیست؟ دوباره برای جیب مردم کیسه دوختید؟»

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره «مافیای فیلترشکن» منتشر شده است و حتی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز وجود «کاسبان فیلترینگ» را تایید کرده‌اند.

در یک نمونه، حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۴۰۲ از گردش مالی سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومانی مافیای فیلترشکن خبر داد.

این مافیا به گروهی وابسته به جمهوری اسلامی اطلاق می‌شود که به‌دلیل منفعت مالی‌شان از فروش انواع وی‌پی‌ان، بر تداوم فیلترینگ پافشاری دارند.

کاسب آنلاینی که مشتری‌اش اینترنت ندارد، جنسش را به که بفروشد؟

با وجود تاکید حکومت بر عادی‌سازی «دسترسی طبقه‌بندی شده» به اینترنت، شهروندی این موضوع را حق «همه مردم» خواند و افزود: «کسب‌و‌کار بسیاری خوابیده و زندگی مردم بازیچه دست شما شده است.»

شمار دیگری از پیام‌ها نیز به تاثیر مخرب قطع گسترده اینترنت بر کسب‌وکارها، روند آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها و دامن زدن به جو ناامیدی و افسردگی اشاره کردند و گفتند اینترنت طبقاتی که بر محروم نگه داشتن بخش بزرگی از جامعه از حق طبیعی‌شان استوار است هم نمی‌تواند از این پیامدهای منفی بکاهد.

مخاطبی خود را دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران معرفی کرد و گفت در ماه‌های اخیر به دلیل قطع اینترنت نتوانسته کارهای پایان‌نامه‌اش را پیش ببرد؛ در حالی‌ که به مدرسان دانشگاه اینترنت بدون فیلتر داده‌اند و این استادان تا به امروز هیچ اعتراضی بابت قطع اینترنت نکرده‌اند.

مخاطبی دیگر با اشاره به توجیه حکومت در ارائه اینترنت طبقاتی با هدف اینکه «کسب‌وکارها نخوابد»، گفت: «الان فروشنده داخلی اینترنت دارد، خریدار داخلی قرار است چه کار کند؟»

گرداننده یک آنلاین‌شاپ که از طریق اینستاگرام اجناس خود را می‌فروشد هم با اشاره به بیکاری دو ماهه خود، گفت: «اینترنت پرویی هم که می‌گویند برای کسب‌وکارهاست به درد ما نمی‌خورد؛ چون ما باید جنسمان را به مردم بفروشیم. وقتی مردم عادی به اینترنت و اینستاگرام متصل نیستند، اتصال ما چه فایده‌ای دارد؟»

شهروند دیگری از ساری در پیامی گفت شغل او خرید و فروش اکانت‌های گیم است اما حالا نمی‌داند در این «اوضاع برزخی»، چه کار دیگری باید انجام دهد.

بهره‌مندی از اینترنت طبقاتی، خیانت به مردم ایران است

مضمون ده‌ها پیام رسیده به ایران‌اینترنشنال، «خیانت» خواندن بهره‌مندی از اینترنت طبقاتی و توصیه به خودداری از مشارکت اصناف در «عادی‌سازی» قطع اینترنت همگانی است.

دندان‌پزشکی از تهران گفت تاکنون سه بار پیامکی مبنی بر این گرفته که واجد دریافت اینترنت پرو است، اما تاکنون از دریافت آن خودداری کرده است.

او اینترنت را حق «همه مردم» خواند و از همکاران خود خواست «اینترنت رانتی نگیرند، تا این موضوع عادی‌سازی نشود».

شهروندی دیگر از کرج، حمایت از اینترنت پرو را «خیانت به تمام مردم ایران» خواند و گفت: «نخرید، حمایت نکنید، پشت هم باشیم، نه پشتِ حکومت غاصب.»

شماری از مخاطبان نیز از حرکت اعتراضی سازمان نظام پرستاری در نپذیرفتن اینترنت طبقاتی قدردانی کردند و خواهان همگانی شدن این مقاومت مدنی شدند.

روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، ششم اردیبهشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نهاد مایل نیست «امتیاز ویژه‌ای نسبت به عموم مردم» برای اعضای خود دریافت کند.

در روزهای بعد، برخی دیگر از نهادها از جمله انجمن صنفی طراحان گرافیک نیز به این حرکت اعتراضی پیوستند.

با وجود آن که کانون وکلای دادگستری از نخستین نهادهای صنفی بود که در فهرست دریافت اینترنت پرو قرار گرفت، اما کانون‌های وکلای دادگستری دو استان سمنان و اصفهان اعلام کردند دریافت چنین امتیازی، در مغایرت با اصل برابری شهروندان و عامل افزایش شکاف اجتماعی است.

ماه‌ها پیش از فراگیر شدن اینترنت «پرو»، قابلیت تازه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس راه‌اندازی شد که نشان داد ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و سیاسی، از «سیم‌کارت سفید» و اینترنت بدون فیلتر بهره‌مند شده‌اند.

افشا شدن استفاده خبرنگاران از سیم‌کارت سفید با موج گسترده‌ای از واکنش‌ها در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.

شهروندی در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت زندگی‌اش به اینترنت وصل است و با صرف هزینه‌های سنگین برای خرید کانفیگ، متصل است اما اینترنت پرو نخواهد خرید.

او در پیام خود گفت: «کسی که سیم‌کارت سفید داری، می‌دانی که دنیا دار مکافات است و باید بابت هم‌دستی در شر، جوابگو باشی؟»

شهروندی دیگر گفت خرید اینترنت طبقاتی یعنی حمایت از چنین طرحی و مشارکت در «احتمال قطع شدن دائمی اینترنت».