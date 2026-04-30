پزشکیان اظهارات مقامهای آمریکایی همزمان با محاصره بنادر ایران را غیرقابلقبول دانست
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، «اظهارات تحریکآمیز مقامهای آمریکایی همزمان با محاصره بنادر ایران» را غیرقابلقبول و مغایر با قوانین و مقررات بینالمللی دانست.
آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، در شبکه ایکس نوشت با هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، گفتوگو کرده و حمایت و همبستگی اتحادیه اروپا را با عمان و همه کشورهای منطقه که از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تاثیر گرفتهاند، اعلام کرده است.
او افزود اتحادیه اروپا هرگونه حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در منطقه را «بدون استثنا» محکوم میکند.
کوستا بازگرداندن آزادی کشتیرانی و عبور ایمن از تنگه هرمز را اولویتی مشترک خواند و تاکید کرد این موضوع با توجه به موقعیت عمان بهعنوان یک کشور ساحلی، اهمیت ویژهای دارد.
رییس شورای اروپا تاکید کرد دیپلماسی تنها راه پایدار برای حل این بحران است و عمان میتواند بهعنوان یک میانجی مورد اعتماد نقش مهمی ایفا کند؛ نقشی که اتحادیه اروپا آماده حمایت از آن است.
شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، گفت در روزهای نزدیک، توانمندیهایی در عرصه دریا به نمایش گذاشته خواهد شد و دشمنان «سلاحی را که از آن وحشت دارند» در «بیخ گوش» خود خواهند دید.
او با اشاره به حضور گسترده نظامی آمریکا در آبهای منطقه، از جمله ناوگروه «آبراهام لینکلن»، گفت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هفت عملیات موشکی علیه این ناو انجام داده و این حملات باعث شده بود این ناو برای مدتی قادر به انجام عملیات هوایی نباشد.
ایرانی افزود این ناو پس از تعمیرات و با افزایش شمار ناوشکنها دوباره وارد منطقه شده، اما به گفته او، افزایش سکوهای موشکی آمریکا نیز به تحقق اهداف این کشور منجر نشده است.
کمیسیون اروپا در پاسخ به این بحران، از تشکیل کمیتهای ویژه به نام «دیدهبان سوخت» خبر داد.
آنا-کایسا ایتکونن، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت: «ما میخواهیم آمار بهتری نسبت به وضعیت سوخت در سراسر اتحادیه اروپا داشته باشیم. در حال کار روی آن هستیم، اما هنوز زود است که بگوییم این سازوکار دقیقا چگونه عمل خواهد کرد.»
در حال حاضر، آخرین دادههای جامع موجود مربوط به ماهها پیش است و هیچکس از موجودی دقیق لحظهای خبر ندارد.
تحلیلگران برای جبران این کمبود داده، به روشهای غیرمتعارف مانند بررسی سایه مخازن در تصاویر ماهوارهای روی آوردهاند.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر نفت خام، گفت که با سنجش ارتفاع سقف تانکرهای شناور از طریق سایهها، میزان پر بودن آنها را تخمین میزنند.
با این حال، او اشاره کرد که ردیابی سوخت جت که در مخازنی با سقف ثابت نگهداری میشود، «بسیار دشوارتر» است.
در حال حاضر، اروپا مجبور است تصمیمات حیاتی خود را بر اساس حدس و گمان و اطلاعات ناقص بگیرد.