این وزارتخانه مشخص نکرد چه میزان از این منابع هم‌اکنون قابل بهره‌برداری است، اما اعلام کرد تولید گاز طبیعی کشور می‌تواند سال‌به‌سال افزایش یابد و تولید نفت نیز به لطف افزایش قابل توجه ذخایر تازه کشف‌شده، در سطح ۲۰۰ میلیون تن در سال ثابت مانده است.

مقام‌های چینی اعلام کردند: «قاطعانه از امنیت انرژی خود حفاظت می‌کنیم» و اکتشاف نفت و گاز را ادامه خواهند داد.

وزارت منابع طبیعی همچنین اعلام کرد در مقایسه با یک دهه پیش، بیش از ۴۵۰ میلیارد یوان، معادل ۶۶ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری کرده تا ذخایر شناخته‌شده نفت خام و گاز طبیعی چین را تقریبا دو برابر کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بسته شدن عملی تنگه هرمز، یکی از گذرگاه‌های حیاتی انتقال بخش زیادی از نفت جهان، به کمبود جهانی انرژی منجر شده است.

چین بزرگ‌ترین واردکننده انرژی در جهان است و حدود ۱۰ درصد نفت خود را از ایران وارد می‌کند. با این حال، به دلیل سیاست بلندمدت خودکفایی در حوزه انرژی، تاکنون عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای بزرگ داشته است.

شی جین‌پینگ، رهبر چین، این هفته از مقام‌ها خواست: «چالش‌های ناشی از شوک‌های خارجی را به صورت نظام‌مند مدیریت کنند، امنیت تامین انرژی و منابع را تقویت کنند و با اتکا به توسعه باکیفیت، با انواع عدم قطعیت مقابله کنند.»