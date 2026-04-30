بلومبرگ: سنتکام خواستار استقرار موشک مافوق صوت «عقاب سیاه» در خاورمیانه شد
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد سنتکام درخواست کرده است موشک مافوق صوت «عقاب سیاه»، متعلق به نیروی زمینی آمریکا، برای استفاده احتمالی علیه جمهوری اسلامی به خاورمیانه منتقل شود.
هدف از این اقدام، دستیابی به سامانهای با برد بیشتر برای هدف قرار دادن پرتابگرهای موشکهای بالستیک در عمق خاک ایران عنوان شده است.
یک منبع آگاه گفت جمهوری اسلامی پرتابگرهای خود را از برد موشک «پرسیژن استرایک» ارتش آمریکا خارج کرده است. این موشک با قابلیت حمله دقیق، توان هدف قرار دادن مواضعی در فاصله بیش از ۴۸۰ کیلومتر را دارد.