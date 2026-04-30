به گزارش فوربس، چتربازان لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا نخستین تمرین‌های خود را با سامانه جدید رهگیری و انهدام پهپاد موسوم به «بامبل‌بی» (Bumblebee V2) انجام داده‌اند؛ سیستمی که می‌تواند شیوه مقابله با تهدیدات پهپادی را تغییر دهد.

بر اساس اعلام پنتاگون، ۲۰ چترباز در پایگاه فورت براگ در کارولینای شمالی آموزش دیده‌اند تا با استفاده از این پهپاد، اهداف هوایی دشمن را شناسایی و منهدم کنند. این تمرین‌ها شامل آموزش تحلیل داده‌ها و سیگنال‌ها پیش از به‌کارگیری سامانه‌های خودکار بوده است.

کلن رولِی، مشاور ارشد نیروی انسانی در کارگروه مشترک وزارت جنگ، در این‌باره گفت همان‌طور که سربازان پیش از استفاده از مهمات واقعی اصول تیراندازی را می‌آموزند، در اینجا نیز هدف آن است که آن‌ها پیش از به‌کارگیری عملیاتی رهگیرهای هوابه‌هوا، بر مبانی استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین مسلط شوند.

سامانه‌ای خودمختار برای شکار پهپادها

به نوشته فوربس، بامبل‌بی یک پهپاد چهارملخه با دید اول‌شخص است که به دوربین‌های پیشرفته و نرم‌افزار هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز شده است. این سامانه می‌تواند بدون نیاز به هدایت مستقیم، پهپادهای دیگر را شناسایی، تعقیب و رهگیری کند.

به گفته رولِی، این پهپاد با استفاده از قابلیت شناسایی خودکار هدف، می‌تواند به‌طور مستقل روی هدف قفل کرده و آن را مورد حمله قرار دهد؛ در نتیجه، سربازان می‌توانند تمرکز خود را بر تاکتیک‌ها و آگاهی محیطی حفظ کنند.

این سامانه پس از شناسایی هدف، با یک حمله برخوردی مستقیم آن را ساقط می‌کند؛ روشی که در ادبیات نظامی به‌عنوان «انهدام سخت» شناخته می‌شود.

ورود سریع به میدان و تغییر الگوی آموزش

فوربس گزارش می‌دهد که این سامانه از طریق قراردادی به ارزش ۵.۲ میلیون دلار با شرکت «پرنیال آتونومی» (Perennial Autonomy) در ژانویه خریداری شده و از فوریه تحویل آن آغاز شده است. ارزیابی عملیاتی آن نیز از مارس توسط نیروهای واکنش سریع ارتش آمریکا شروع شده است.

برخلاف دیگر روش‌های انهدام، بامبل‌بی خود به‌عنوان «مهمات» عمل می‌کند و نیازی به استفاده از گلوله یا سامانه‌های پرانرژی ندارد؛ موضوعی که خطرات عملیاتی را کاهش می‌دهد.