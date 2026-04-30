جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، گفت نقض‌های اسرائیل در جنوب این کشور با وجود اعلام آتش‌بس ادامه دارد و باید برای توقف هدف قرار دادن غیرنظامیان و نیروهای امدادی، بر اسرائیل فشار وارد شود.

عون همچنین گفت شمار کشته‌ها و زخمی‌ها همچنان در حال افزایش است و وضعیت انسانی نگران‌کننده است.

او در ادامه خواستار کمک برای روشن شدن سرنوشت اسیران لبنانی در زندان‌های اسرائیل شد و تاکید کرد که اسرائیل مانع از ارتباط صلیب سرخ بین‌المللی با این افراد می‌شود.

هم‌زمان، ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد هماهنگ‌کننده سازمان ملل، رییس‌جمهوری این کشور را در جریان تماس‌هایی که با اسرائیل برای تثبیت آتش‌بس انجام داده، قرار داده است.