سازمان گزارشگران بدون مرز پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد که از میان ۱۸۰ کشور، وضعیت آزادی مطبوعات تنها در سه کشور چین، کره شمالی و اریتره، از ایران وخیم‌تر است.

بر اساس یک گزارش پیشین این سازمان که در آذر ۱۴۰۴ منتشر شد ، ایران با ۲۱ روزنامه‌نگار زندانی و یک ناپدید، جزو کشورهایی با بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی است.

در گزارش جدید گزارشگران بدون مرز، روسیه با رتبه ۱۷۲ نیز در میان بدترین‌ها قرار دارد و اروپای شرقی و خاورمیانه همچنان به‌عنوان ناامن‌ترین مناطق برای فعالیت رسانه‌ای شناخته می‌شوند.

همچنین میانگین امتیاز جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۶ در پایین‌ترین سطح از زمان آغاز این شاخص در ۲۵ سال پیش قرار دارد.

این شاخص که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر می‌شود، وضعیت کشورها را بر اساس پنج معیار اقتصادی، حقوقی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی ارزیابی می‌کند.

گزارش تاکید می‌کند شاخص حقوقی بیشترین افت را در سال گذشته ثبت کرده و این موضوع نشانه‌ای از افزایش جرم‌انگاری فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در سطح جهان است.

به گفته گزارشگران بدون مرز، فضای اطلاعاتی در بسیاری از کشورها به‌دلیل تغییرات سیاسی و گسترش حکومت‌های اقتدارگرا، محدودتر شده است.

برای نمونه، هنگ‌کنگ از زمان تشدید کنترل پکن بر این منطقه، بیش از ۱۲۰ رتبه سقوط کرده و کشورهایی مانند السالوادور و گرجستان نیز سقوط شدیدی در رتبه‌بندی داشته‌اند.

در سال ۲۰۲۶، نیجر با سقوط ۳۷ رتبه‌ای بیشترین افت را در این سال تجربه کرده است.

در مقابل، برخی کشورها بهبود نسبی داشته‌اند. سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، ۳۶ رتبه صعود کرده و به رتبه ۱۴۱ رسیده است. با این حال، وضعیت کلی جهان همچنان رو به وخامت است.

جنگ و آزادی مطبوعات

بر اساس این گزارش، جنگ‌ها یکی از عوامل اصلی کاهش آزادی مطبوعات هستند و در مناطقی مانند غزه، سودان و یمن، خبرنگاران با خطرات جدی مواجه‌اند.

در غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۲۲۰ خبرنگار در جریان حملات کشته شده‌اند؛ از جمله دست‌کم ۷۰ نفر در حین انجام وظیفه.

گزارش همچنین به نقش قوانین امنیت ملی در محدود کردن فعالیت رسانه‌ها اشاره می‌کند.

از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از دولت‌ها با گسترش دامنه این قوانین، دسترسی به اطلاعات را محدود کرده‌اند.

در کشورهایی مانند روسیه، بلاروس و مصر، این قوانین به‌طور گسترده علیه خبرنگاران استفاده می‌شوند.

افزایش فشار بر مطبوعات در کشورهای دموکراتیک

حتی در کشورهای دموکراتیک نیز فشار بر رسانه‌ها افزایش یافته است. در ژاپن، قوانین مربوط به اسرار دولتی، فعالیت خبرنگاران را محدود کرده و در فیلیپین، اتهامات تروریسم برای خاموش کردن صداهای انتقادی به‌کار گرفته شده است.

در ترکیه نیز اتهاماتی مانند «اطلاعات نادرست» و «توهین به رییس‌جمهور»، ابزار سرکوب رسانه‌ها هستند.

در قاره آمریکا، وضعیت آزادی مطبوعات به‌ویژه از سال ۲۰۲۲ به‌شدت بدتر شده است.

ایالات متحده با سقوط هفت رتبه‌ای به جایگاه ۶۴ رسیده و «سیاست‌های ضد رسانه‌ای» دولت دونالد ترامپ، یکی از عوامل این افت عنوان شده است.

کاهش بودجه رسانه‌های دولتی نیز باعث تضعیف نهادهایی مانند صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد شده است.

در آمریکای لاتین، خشونت و جرایم سازمان‌یافته نقش مهمی در تضعیف رسانه‌ها دارند. کشورهایی مانند اکوادور و پرو با سقوط قابل‌توجه رتبه مواجه شده‌اند و در نیکاراگوئه، فضای رسانه‌ای عملا فروپاشیده است.

شکایت‌های قضایی

این گزارش همچنین به افزایش شکایت‌های قضایی با هدف ساکت کردن خبرنگاران اشاره می‌کند؛ روندی که در کشورهای مختلف از جمله بلغارستان، گواتمالا و برخی کشورهای آسیایی مشاهده می‌شود.

در بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان، سازوکارهای حمایت از خبرنگاران یا وجود ندارد یا ناکارآمد است.

در مجموع، گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان گزارشگران بدون مرز تصویری از جهانی ارائه می‌دهد که در آن آزادی مطبوعات نه تنها در کشورهای اقتدارگرا، بلکه در دموکراسی‌ها نیز تحت فشار فزاینده قرار دارد و روندی نگران‌کننده از محدود شدن فضای اطلاع‌رسانی در سطح جهانی در حال شکل‌گیری است.