او ارزش این محموله‌ها را بیش از شش میلیارد دلار برآورد کرد و افزود که این منابع مالی از دسترس حکومت ایران خارج شده است.

فرمانده سنتکام گفت اقدامات نیروهای آمریکایی، تاکنون ۴۲ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را نقض کنند، متوقف کرده و آن‌ها تغییر مسیر داده‌اند.

به گفته کوپر، نیروهای ایالات متحده با جلوگیری از عبور ده‌ها کشتی تجاری، محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را به‌طور موثر اجرا کرده‌اند.

این مقام نظامی در پیام تازه‌ای که در حساب ایکس سنتکام منتشر شد، تاکید کرد میلیاردها دلار از درآمد نفتی ایران در نتیجه این اقدامات مسدود شده است.

حساب ایکس سنتکام در ادامه با انتشار ویدیویی نوشت نیروهای ایالات متحده در بیش از دو هفته گذشته با موفقیت محاصره را اجرا کرده و جریان تجارت به داخل و خارج از ایران را قطع کرده‌اند.

محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران به‌دست آمریکا از بعدازظهر ۲۳ فروردین آغاز شد و از آن زمان، به گزارش منابع رسمی، به‌طور مستمر ادامه داشته است.

آمریکا در پی تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز

خبرگزاری رویترز، پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت به نقل از یک تلگراف وزارت خارجه آمریکا گزارش داد دولت دونالد ترامپ در تلاش است با جلب مشارکت کشورهای دیگر، ائتلافی بین‌المللی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهد.

بر اساس این تلگراف که تاریخ ۲۸ آپریل (هشتم اردیبهشت) را دارد، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ایجاد سازوکاری با عنوان «ساختار آزادی دریانوردی» را تایید کرده است. ابتکاری مشترک میان وزارت خارجه و وزارت جنگ آمریکا.

در این سند آمده است این سازوکار «گامی حیاتی» برای ایجاد چارچوب امنیت دریایی در خاورمیانه پس از درگیری‌هاست و برای تضمین امنیت بلندمدت انرژی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی دریایی و حفظ حقوق و آزادی‌های کشتیرانی در مسیرهای مهم دریایی ضروری است.

بر اساس این طرح، وزارت خارجه آمریکا نقش محور دیپلماتیک میان کشورهای شریک و صنعت کشتیرانی را بر عهده خواهد داشت و وزارت جنگ آمریکا، از طریق سنتکام، در فلوریدا، هماهنگی لحظه‌ای تردد دریایی و ارتباط مستقیم با کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را انجام خواهد داد.

این طرح نخستین‌بار هشتم اردیبهشت از سوی روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش شد.

در این تلگراف آمده است سفارتخانه‌های آمریکا باید تا ۱۱ اردیبهشت این پیام دیپلماتیک را به‌صورت شفاهی به کشورهای شریک منتقل کنند. روسیه، چین، بلاروس، کوبا و دیگر «رقبای آمریکا» از این روند مستثنی شده‌اند.

بر اساس این سند، مشارکت کشورها می‌تواند در قالب همکاری دیپلماتیک، تبادل اطلاعات، اجرای تحریم‌ها، حضور دریایی یا دیگر شکل‌های حمایت باشد.

همچنین تاکید شده که از کشورها انتظار نمی‌رود منابع و توان دریایی خود را از سازوکارها و نهادهای دریایی موجود در منطقه خارج کنند.

تردد در تنگه هرمز که پیش‌تر حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کرد، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بسته شدن این آبراه به وسیله حکومت ایران، به‌شدت کاهش یافته است.

این پیشنهاد پس از بن‌بست در تلاش‌ها برای حل بحران مطرح شده. بحرانی که هم‌زمان آمریکا را به تلاش برای محدود کردن صادرات نفت ایران از طریق محاصره دریایی بنادر این کشور سوق داده است.

در این تلگراف تاکید شده است این سازوکار از کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ و نیز از مذاکرات جاری جداست.

در مجموع، هم‌زمان با تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، واشینگتن در تلاش است با ترکیبی از محاصره دریایی و ابتکارهای دیپلماتیک، هم جریان صادرات نفت ایران را محدود کند و هم با شکل‌دهی به یک ائتلاف بین‌المللی، کنترل امنیت کشتیرانی در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان را در دست بگیرد. مسیری که در صورت تداوم، می‌تواند تنش‌ها در منطقه را وارد مرحله‌ای تازه کند.