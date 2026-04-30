روزنامه اعتماد گزارش داد شماری از شهروندانی که بهدلیل آسیب به خانههایشان در جریان جنگ اخیر در هتلهایی در تهران اسکان داده شده بودند، با اخطار سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران باید تا پایان هفته محل اقامت خود را تخلیه کنند.
این در حالی است که این افراد بهدلیل ناایمن بودن منازل، امکان بازگشت به محل سکونت خود را ندارند و جایگزینی نیز برای اسکان آنها ارائه نشده است.
همچنین برخی از این افراد که برای دریافت کمکهزینه وعدهدادهشده ۴۰۰ میلیون تومانی به ادارات مناطق شهرداری مراجعه کردند، گفتند پس از مراجعات متعدد به آنها اعلام شده است ابتدا باید هزینهها را شخصا بپردازند و سپس با ارائه فاکتور، مبلغ را از شهرداری دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، پرداخت این کمکهزینه قطعی نیست و به شهروندان گفته شده در صورت تایید، واریز مبلغ ممکن است حدود ۱۰ ماه بعد انجام شود.
برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت در حال حاضر ۴۱ نفتکش حامل حدود ۶۹ میلیون بشکه نفت در وضعیتی قرار دارند که امکان فروش آنها برای جمهوری اسلامی وجود ندارد.
او ارزش این محمولهها را بیش از شش میلیارد دلار برآورد کرد و افزود که این منابع مالی از دسترس حکومت ایران خارج شده است.
فرمانده سنتکام گفت اقدامات نیروهای آمریکایی، تاکنون ۴۲ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را نقض کنند، متوقف کرده و آنها تغییر مسیر دادهاند.
به گفته کوپر، نیروهای ایالات متحده با جلوگیری از عبور دهها کشتی تجاری، محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را بهطور موثر اجرا کردهاند.
این مقام نظامی در پیام تازهای که در حساب ایکس سنتکام منتشر شد، تاکید کرد میلیاردها دلار از درآمد نفتی ایران در نتیجه این اقدامات مسدود شده است.
حساب ایکس سنتکام در ادامه با انتشار ویدیویی نوشت نیروهای ایالات متحده در بیش از دو هفته گذشته با موفقیت محاصره را اجرا کرده و جریان تجارت به داخل و خارج از ایران را قطع کردهاند.
محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران بهدست آمریکا از بعدازظهر ۲۳ فروردین آغاز شد و از آن زمان، به گزارش منابع رسمی، بهطور مستمر ادامه داشته است.
آمریکا در پی تشکیل ائتلاف بینالمللی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز
خبرگزاری رویترز، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت به نقل از یک تلگراف وزارت خارجه آمریکا گزارش داد دولت دونالد ترامپ در تلاش است با جلب مشارکت کشورهای دیگر، ائتلافی بینالمللی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهد.
بر اساس این تلگراف که تاریخ ۲۸ آپریل (هشتم اردیبهشت) را دارد، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ایجاد سازوکاری با عنوان «ساختار آزادی دریانوردی» را تایید کرده است. ابتکاری مشترک میان وزارت خارجه و وزارت جنگ آمریکا.
در این سند آمده است این سازوکار «گامی حیاتی» برای ایجاد چارچوب امنیت دریایی در خاورمیانه پس از درگیریهاست و برای تضمین امنیت بلندمدت انرژی، حفاظت از زیرساختهای حیاتی دریایی و حفظ حقوق و آزادیهای کشتیرانی در مسیرهای مهم دریایی ضروری است.
بر اساس این طرح، وزارت خارجه آمریکا نقش محور دیپلماتیک میان کشورهای شریک و صنعت کشتیرانی را بر عهده خواهد داشت و وزارت جنگ آمریکا، از طریق سنتکام، در فلوریدا، هماهنگی لحظهای تردد دریایی و ارتباط مستقیم با کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را انجام خواهد داد.
این طرح نخستینبار هشتم اردیبهشت از سوی روزنامه والاستریت ژورنال گزارش شد.
در این تلگراف آمده است سفارتخانههای آمریکا باید تا ۱۱ اردیبهشت این پیام دیپلماتیک را بهصورت شفاهی به کشورهای شریک منتقل کنند. روسیه، چین، بلاروس، کوبا و دیگر «رقبای آمریکا» از این روند مستثنی شدهاند.
بر اساس این سند، مشارکت کشورها میتواند در قالب همکاری دیپلماتیک، تبادل اطلاعات، اجرای تحریمها، حضور دریایی یا دیگر شکلهای حمایت باشد.
همچنین تاکید شده که از کشورها انتظار نمیرود منابع و توان دریایی خود را از سازوکارها و نهادهای دریایی موجود در منطقه خارج کنند.
تردد در تنگه هرمز که پیشتر حدود یکپنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکرد، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بسته شدن این آبراه به وسیله حکومت ایران، بهشدت کاهش یافته است.
این پیشنهاد پس از بنبست در تلاشها برای حل بحران مطرح شده. بحرانی که همزمان آمریکا را به تلاش برای محدود کردن صادرات نفت ایران از طریق محاصره دریایی بنادر این کشور سوق داده است.
در این تلگراف تاکید شده است این سازوکار از کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ و نیز از مذاکرات جاری جداست.
در مجموع، همزمان با تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، واشینگتن در تلاش است با ترکیبی از محاصره دریایی و ابتکارهای دیپلماتیک، هم جریان صادرات نفت ایران را محدود کند و هم با شکلدهی به یک ائتلاف بینالمللی، کنترل امنیت کشتیرانی در یکی از حساسترین گذرگاههای انرژی جهان را در دست بگیرد. مسیری که در صورت تداوم، میتواند تنشها در منطقه را وارد مرحلهای تازه کند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «من از شهر مرند پیام میدم. همه چیز گرون شده، خیلی وحشتناک، و این تازه اولش هست.»
او افزود: «من در ترمینال شاغل هستم. از شروع جنگ همه اتوبوسها در ترابری ضرر میکنن، نه بار، نه مسافری. ترمینال به یک جای متروکه تبدیل شده.»
در پیام دیگری آمده است: «در زاهدان، کمبود شدید بنزین و محدودیتهای عرضه به بازار سیاه دامن زده و بنزین آزاد در خیابان تا هر ۲۰ لیتر یک میلیون تومان فروخته میشود.»
در پی حمله اخیر در لندن که به زخمی شدن دو تن انجامید، دولت بریتانیا از اختصاص ۲۵ میلیون پوند بودجه جدید برای افزایش گشتهای پلیس و تقویت تدابیر امنیتی جهت حفاظت از جوامع یهودی خبر داد.
بدین ترتیب، مجموع بودجه اختصاصیافته در سال جاری در راستای تامین امنیت جوامع یهودی بریتانیا به ۵۸ میلیون پوند میرسد.
این بودجه قرار است صرف افزایش حضور و گشتزنی نیروهای پلیس در جوامع یهودی، تقویت اقدامات حفاظتی در کنیسهها، مدارس و مراکز اجتماعی، و همچنین استقرار نیروهای تخصصی و ماموران لباسشخصی در این مناطق شود.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت سیاستهای جمهوری اسلامی و محاصره اقتصادی باعث آسیب جدی به بنادر ایران شده و با محدود شدن واردات و صادرات بهجز غذا و دارو، وضعیت اقتصادی شهرهای بندری رو به وخامت میرود.
او افزود این شرایط حتی صنایع مهمی مثل فولاد را نیز دچار کمبود و بحران کرده است.
عبور یک نفتکش ژاپنی از تنگه هرمز با مجوز جمهوری اسلامی بازتاب گستردهای در شرق آسیا داشته است.
سفارت جمهوری اسلامی در توکیو این اقدام را به «دوستی دیرینه» نسبت داده و به یک واقعه تاریخی اشاره کرده که اساسا به دوران پهلوی بازمیگردد.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.