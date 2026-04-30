به نوشته فاکس‌نیوز، بر اساس گزارش شرکت اطلاعات دریایی Windward AI، گروهی از نفتکش‌ها با دستکاری داده‌های سامانه موقعیت‌یاب (AIS) خود را در نزدیکی بنادر عراق نشان می‌دهند، در حالی که به‌طور مخفیانه به بنادر ایران رفته و نفت بارگیری می‌کنند. این کشتی‌ها با ارسال پیام‌های جعلی درباره مقصد، تصویری نادرست از مسیر خود ارائه می‌دهند و پس از بارگیری، منشأ محموله را به‌گونه‌ای نشان می‌دهند که گویی از عراق صادر شده است.

این گزارش مشخصاً به چهار نفتکش بسیار بزرگ - Alicia، RHN، Star Forest و Aqua - اشاره می‌کند که هر یک توان حمل حدود دو میلیون بشکه نفت را دارند. مجموع ظرفیت این چهار کشتی حدود هشت میلیون بشکه، معادل نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار (با فرض قیمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه) برآورد شده است. این نفتکش‌ها با استفاده از پرچم‌ها و ثبت‌های جعلی از جمله در کوراسائو و مالاوی فعالیت می‌کنند.

شرکت Windward همچنین از وجود یک «خوشه» متشکل از حدود ۱۰ نفتکش تحریم‌شده خبر می‌دهد که در غرب تنگه هرمز موقعیت خود را جعل کرده و خود را در لنگرگاه‌های بصره عراق نشان می‌دهند. به گفته این شرکت، این کشتی‌ها با ایجاد «پوشش دیجیتال» تلاش می‌کنند رد فعالیت واقعی خود را پنهان کنند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده از ۲۴ فروردین محاصره بنادر ایران را آغاز کرده و این اقدام را بخشی از فشار گسترده برای وادار کردن تهران به پذیرش شروط واشینگتن درباره برنامه هسته‌ای‌اش می‌داند. به گفته دونالد ترامپ، این محاصره تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت.

طبق این گزارش، محاصره دریایی در چند مرحله اجرا شده و شامل استقرار نیروهای دریایی و اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های تجاری ایران بوده است. نتیجه این اقدامات، کاهش بیش از ۵۰ درصدی بارگیری و صادرات نفت ایران و متوقف شدن بیش از دو دوجین نفتکش در غرب تنگه هرمز اعلام شده است.

در کنار نفتکش‌های بزرگ، شرکت Windward به کشتی‌های دیگری نیز اشاره می‌کند که با سیگنال‌های جعلی و مسیرهای غیرعادی تلاش می‌کنند بارگیری خود را در بنادر عراق جلوه دهند. این موارد شامل نفتکش‌های Paola و Adena با اعلام مالکیت عراقی، و همچنین چند نفتکش میان‌برد و یک کشتی حمل گاز مایع است که رفتارهای غیرمعمول در مسیرهای دریایی از خود نشان داده‌اند.

این شرکت تاکید می‌کند که این الگوها نشان‌دهنده تغییر تاکتیک‌های «ناوگان سایه» برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه صادرات نفت ایران است؛ تاکتیک‌هایی که با تشدید محاصره دریایی، پیچیده‌تر شده‌اند.

در همین حال، محمدباقر قالیباف با انتقاد از سیاست‌های آمریکا، محاصره نفتی را نتیجه «توصیه‌های بی‌ارزش» دانست و افزایش قیمت نفت را به این سیاست‌ها نسبت داد. او تاکید کرد که با وجود گذشت چند روز از این اقدامات، برخی از پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره پیامدهای فوری آن محقق نشده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در حالی که فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران را به‌شدت کاهش داده، شبکه‌ای از نفتکش‌های پنهان‌کار همچنان در تلاش است با استفاده از روش‌های پیچیده، این محدودیت‌ها را دور بزند و جریان درآمد نفتی ایران را حفظ کند.

