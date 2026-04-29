عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: مخازن موشکی و پهپادی ما جوابگوی چندین سال جنگ است
علاالدین بروجردی، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «صحنه مذاکره صحنه سازش و ذلت نیست، بلکه تابع فرمان مقام معظم رهبری در مذاکره حاضر شدیم و شخص قالیباف این مذاکرات را با تجارب ارزشمند مدیریت میکند.»
او ادامه داد: «بعد از دو هفته آتشبس، آنها بدون کوچکترین تحرکی آتشبس را تمدید کردند، اما ترامپ بداند که ما او را رها نخواهیم کرد.»
بروجردی افزود «مخازن موشکی و پهپادی ما جوابگوی چندین سال جنگ است» و جمهوری اسلامی تا «تنبیه واقعی» آمریکا و اسرائیل به جنگ ادامه میدهد.