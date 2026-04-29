انتقادات مردمی از اخراج کارکنان، تورم افسارگسیخته و سفرههای خالی
مخاطبان ایراناینترنشنال از اخراج گسترده کارکنان، گرانی کالاهای اساسی، بیکاری، فقر غذایی و ناتوانی در پرداخت اجاره خبر دادند. در ادامه، گزیدهای از این پیامها را مرور میکنیم.
- «در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی در رشت دستکم ۲ هزار نفر اخراج شدهاند.»
- «در شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی امروز زیرنویس کرد ما در جنگ هستیم، کالای اساسی گران هست و ملت ایران باید به این موضوع عادت کنند.»
- «پتروشیمی مرودشت کار میکردم. تعدیل نیرو کردن و الان دو ماهه بیکار هستم. مادر پیری دارم که شرمندهاش شدم. مصرف خوراکمون رو روزی یک وعده کردیم. اون هم بهزور میتونیم از پسش بربیایم. اجارهخونه هم ندادم. وضعیت خرابه.»